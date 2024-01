Il mercato della telefonia mobile non è qualcosa di semplice da seguire, tralasciando come vi siano diversi fattori ad influenzare le vendite e la popolarità di un brand, tra i nomi più riconosciuti figurano sicuramente Samsung e Apple. La notorietà delle aziende in questione è certamente dovuta (almeno in parte) al numero di vendite dei dispositivi prodotti, più uno smartphone è venduto, più ce ne sono in circolazione, più è riconoscibile e di conseguenza anche il brand.

In diverse occasioni sulle nostre pagine vi abbiamo riportato i dati condivisi da diverse società di analisi specializzate, per quanto queste siano solite stilare e condividere le proprie classifiche ogni trimestre, i dati più interessanti solitamente riguardano l’andamento annuale delle aziende del settore. Negli ultimi anni, c’è stato un fattore costante in queste classifiche, ovvero Samsung è sempre stata l’azienda al primo posto per quel che concerne le spedizioni annuali di dispositivi; ora però, qualcosa è cambiato, il colosso coreano non è più al primo posto ed è stato spodestato dal suo principale concorrente: Apple.

Apple supera Samsung nelle spedizioni globali di smartphone nel 2023, è la prima volta

Cominciamo subito con il dire che, per quanto la notizia possa far rabbrividire gli appassionati del robottino, i dati che andremo ad esporvi provengono non da una, ma da due società di analisi tra le più rinomate: IDC e Canalys e, nonostante la prima ci tenga a specificare che i dati condivisi sono comunque preliminari e dunque possibilmente soggetti a modifiche, il fatto che due distinte società siano arrivate alla medesima conclusione analizzando i dati del mercato è comunque indicativo.

Secondo quanto emerso, Apple sarebbe stata al primo posto per tutto il 2023 facendo registrare spedizioni totali di dispositivi mobili per 234,6 milioni di unità, Samsung dal canto suo avrebbe spedito 226,6 milioni di smartphone; la top 5 si conclude con Xiaomi, Oppo e Transsion che segnano rispettivamente 145,9, 103,1 e 94,9 milioni di smartphone spediti.

Per quanto la notizia di per sé sia già interessante, è doveroso notare come l’ultima volta che Samsung non è stata in cima alla classifica era il lontano 2010, periodo in cui il colosso di Cupertino non figurava nemmeno nelle classifiche in questione e il mercato era dominato da Nokia.

Inoltre, come potete in parte notare anche dall’immagine poco sopra, Apple è l’unica azienda a far registrare una crescita positiva ogni anno, circostanza che fa notare anche Nabila Popal, direttrice della ricerca del team Worldwide Tracker di IDC:

Non solo Apple è l’unico player nella Top 3 a mostrare una crescita positiva ogni anno, ma conquista anche il primo posto ogni anno per la prima volta in assoluto. Il continuo successo e la resilienza di Apple sono in gran parte dovuti alla tendenza crescente dei dispositivi premium, che ora rappresentano oltre il 20% del mercato, alimentata da offerte di permuta aggressive e piani di finanziamento senza interessi.

Per quanto la costante crescita di Apple abbia sicuramente giocato un ruolo fondamentale nello spodestare Samsung dal primo posto, bisogna anche considerare che la situazione attuale del mercato è in parte dovuta anche ad altri attori come Huawei, OnePlus, Honor e Google; a titolo di esempio, per quanto agli occhi di noi occidentali Huawei sia praticamente morta e sepolta, in realtà in Cina ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi tempi, situazione che potrebbe tranquillamente influenzare in futuro la crescita di Apple in quel particolare mercato.

L’ultimo aspetto da considerare è che sebbene le spedizioni complessive di smartphone siano diminuite del 3,2% nel 2023 rispetto all’anno precedente, ci sono ottimi segnali di ripresa per il mercato della telefonia mobile: secondo IDC le spedizioni sono cresciute dell’8,5% su base annua nel quarto trimestre, mentre Canalys afferma che sono cresciute dell’8% dopo sette trimestri consecutivi di calo.

