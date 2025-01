L’inizio dell’anno è sempre molto fervente e vivace per il mondo tecnologico, soprattutto considerando che in questo periodo si tengono alcuni dei più importanti eventi del settore. Mentre si sta concludendo il Consumer Electronics Show (CES) e si attende il prossimo Mobile World Congress (MWC) emergono nuove indiscrezioni su tre dei dispositivi più attesi nei rispettivi segmenti di mercato: Redmi K80 Ultra, Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi Mix Flip 2. Scopriamo le ultime novità in materia.

Redmi K80 Ultra

Dopo il lancio di K80 e K80 Pro lo scorso novembre, la versione top di gamma del Redmi K80 Ultra dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno (presumibilmente in estate, come accaduto per K70 Ultra). Secondo le ultime indiscrezioni Redmi K80 Ultra dovrebbe avere un display OLED piatto con risoluzione 1.5K, cornici sottili e un sensore biometrico a ultrasuoni. Dovrebbe inoltre avere una scocca centrale in metallo e un telaio resistente alla polvere e all’acqua con certificazione IP68.

Dal punto di vista tecnico questo device dovrebbe montare il processore Dimensity 9400 Plus e una batteria da 6.500 mAh con un significativo incremento rispetto a quella del modello precedente (che era da 5.500 mAh).

Inoltre Redmi K80 Ultra potrebbe non essere l’unico smartphone che quest’anno utilizzerà il processore Dimensity 9400 Plus. Dalle stesse fonti emerge che anche Realme, OnePlus e iQOO stiano per lanciare smartphone con questo processore entro la prima metà del 2025. Si tratterebbe (i nomi sono provvisori) di Realme Neo 7 Pro, OnePlus Ace 5s e iQOO Neo 10S Pro. Per ora sembrerebbe che gli smartphone Realme e OnePlus avranno un display OLED con risoluzione 1.5K, scocca in vetro e fibra di vetro, e una batteria di circa 7.000 mAh. Il dispositivo Realme prevederà il sensore di impronte digitali a ultrasuoni, mentre quello OnePlus avrà una versione ottica.

Xiaomi 15 Ultra

Per il lancio ufficiale di Xiaomi 15 Ultra probabilmente bisognerà attendere il prossimo MWC di Barcellona che si terrà i primi di marzo con una distribuzione per il mercato cinese alla fine di febbraio, con delle tempistiche simili a quelle che lo scorso anno hanno accompagnato il lancio di Xiaomi 14 Ultra.

Da quanto riferito dalle ultime fughe di notizie Xiaomi 15 Ultra utilizzerà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con uno schermo OLED “2K” con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ottima dovrebbe essere l’autonomia anche per via della batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica wireless da 50 W e a quella cablata da 90 W.

Per quel che riguarda il comparto fotografico il prossimo flagship di Xiaomi potrebbe avere un sensore Sony Lytia LYT-900 da 1” per la fotocamera principale, un sensore ultrawide da 50 MP che utilizza il Samsung ISOCELL JN5, un teleobiettivo da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP (in grado di offrire lo zoom “AI” ibrido da 100x).

Xiaomi Mix Flip 2

Se per i due modelli precedenti le indiscrezioni fanno ben sperare, ci sono informazioni meno entusiasmanti per Xiaomi Mix Flip 2. Sembrerebbe infatti che Mix Flip 2, che dovrebbe arrivare a maggio 2025, utilizzerà il sensore principale OV8000 da 50 MP e quello OV32B40 per la fotocamera frontale da 32 MP. Si tratta degli stessi sensori del modello precedente, senza quindi nessun miglioramento. La novità nel comparto fotografico riguarderebbe invece l’assenza del teleobiettivo da 50 MP in favore di un sensore ultra-grandangolare Samsung S5KJN5 da 50 MP.

In realtà le notizie poco positive riguardano solo il comparto fotografico. Xiaomi Mix Flip 2, a differenza del predecessore, dovrebbe infatti avere la classificazione IPX8, il supporto per la ricarica wireless, una batteria da 5.600 mAh o 5.700 mAh (rispetto ai 4.780 mAh di Mix Flip), uno spessore ridotto e il processore Snapdragon 8 Elite.