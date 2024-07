Il mese di luglio apre i battenti con novità decisamente succose ed interessanti su più fronti, grazie soprattutto all’arrivo di nuove indiscrezioni per i futuri modelli di smartphone firmati Redmi e Realme: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Redmi K80: specifiche tecniche e data di presentazione

Partiamo prima di tutto da Xiaomi, che si prepara finalmente ad introdurre i suoi tanto attesi modelli Redmi K80 e K80 Pro. In queste ore sono state trovate tracce del numero seriale di entrambi i modelli all’interno del database globale di IMEI. Si tratta della naturale evoluzione della serie K di Xiaomi, con significativi passi in avanti rispetto alla precedente generazione K70.

Ricordiamo che i precedenti modelli K70 e K70 montavano infatti dei pannelli OLED da 6.67 pollici di diagonale e una frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, oltre al processore Snapdragon 8 Gen 2 per K70 e Gen 2 per il K70 Pro. La nuova serie K80 includerà invece il processore Snapdragon 8 Gen 3, fino ad arrivare al modello K80 Pro, che monterà il processore Snapdragon 8 Gen 4, garantendo così una potenza di calcolo significativamente maggiore rispetto al passato.

Non conosciamo ulteriori dettagli in merito al lancio dei nuovi modelli, nonostante la presentazione sia verosimilmente prevista per il prossimo novembre.

Redmi K70 Ultra: il lancio imminente in Cina

Finestra temporale d’uscita nettamente più vicina per Redmi K70 Ultra, il cui lancio è previsto per il mese di luglio. Nel corso delle ultime ore, infatti, il general manager della compagnia, Wang Teng Thomas, ha pubblicato un video sul portale Weibo per fornire alcuni importanti aggiornamenti in merito alla distribuzione del modello Redmi K70 Ultra all’interno del mercato cinese.

Sulla base di alcune recenti indiscrezioni, Redmi K70 Ultra monterà il chip Dimensity 9300 Plus, lo stesso processore presente all’interno di iQOO Neo 9S Pro, lanciato circa due settimane fa sempre sul mercato cinese. Confermata anche la certificazione IP-68, che assicurerà la protezione totale contro acqua e polvere.

Lo smartphone di casa Redmi monterà una batteria da ben 5500 mAh di capacità, con funzionalità di ricarica rapida da 120W. Il comparto fotocamere presenterà un sensore da 50 megapixel per la fotocamera posteriore, abbinato a due altri sensori rispettivamente da 8 megapixel e 2 megapixel. Quanto alla fotocamera anteriore, invece, sarà presente un sensore da 20 megapixel.

Si tratta a tutti gli effetti di uno smartphone decisamente improntato sulle prestazioni, con un range di prezzo che si aggirerà indicativamente al di sotto dei 3000 Yuan, pari a circa 412 dollari.

Realme 13 Pro: fotocamera con AI e pannello OLED

Realme ha finalmente rilasciato le prime anticipazioni in merito alla nuova serie Realme 13 Pro in India. In base a quanto dichiarato dalla compagnia, Realme 13 Pro rappresenterà il loro primo modello di smartphone con fotocamera supportata dall’intelligenza artificiale.

Il primo teaser pubblicato svela un modulo circolare per la fotocamera del tutto analogo a quanto già visto in passato con il precedente Realme 12 Pro, suggerendo dunque un design molto simile e senza particolari stravolgimenti di sorta.

Secondo le più recenti voci di corridoio, Realme 13 Pro e Realme 13 Pro Plus arriveranno in 4 distinte configurazioni, con un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili saranno rispettivamente Monet Gold, Monet Purple e Sky Green per il 13 Pro, mentre il modello Plus sarà disponibile esclusivamente nelle varianti Monet Gold e Monet Purple.

La versione Plus potrebbe inoltre includere una batteria da 5.050 mAh di capacità, oltre al supporto per la funzionalità di ricarica rapida da 80W, che consentirebbe di ricaricare lo smartphone nel giro di poco tempo. Lo smartphone potrebbe montare al suo interno il chip Snapdragon 7s Gen 3, assieme ad una fotocamera con periscopio e zoom ottico 3x.

Entrambi i modelli presenteranno verosimilmente un display AMOLED da 6.7 pollici di diagonale curvo su entrambi i lati, con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz.