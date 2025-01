WhatsApp sta per subire una profonda trasformazione grazie all’integrazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come emerge dalle ultime versioni beta per Android. Due aggiornamenti consecutivi, 2.25.1.24 e 2.25.1.26, hanno svelato i piani ambiziosi dell’app di messaggistica per portare l’IA al centro dell’esperienza utente.

La nuova tab per le chat IA è in arrivo su WhatsApp

Tutto è iniziato con la versione beta 2.25.1.24, che ha rivelato l’arrivo di una nuova tab dedicata alle chat potenziate dall’intelligenza artificiale. Questa novità si collega a una precedente modifica dell’interfaccia, annunciata con la versione 2.25.1.11, che aveva già spostato gli strumenti di creazione delle community nella scheda Chat, centralizzando tutte le funzioni di creazione in un’unica interfaccia unificata.

La nuova sezione AI, che, come potete osservare dalle immagini, andrà a sostituire l’attuale tab Community nella barra di navigazione inferiore, fungerà da hub centralizzato per tutte le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Gli utenti potranno esplorare una vasta gamma di strumenti IA, sia sviluppati da Meta che da creatori di terze parti.

Per facilitare la navigazione tra le varie opzioni disponibili, l’interfaccia suggerirà le intelligenze artificiali più popolari, riprendendo un approccio simile a quello già visto con AI Studio nella versione beta 2.24.15.10.

Le AI saranno organizzate in categorie specifiche: dalle soluzioni per la produttività generale agli strumenti di supporto creativo, dalle esperienze di gaming fino ai chatbot tematici dedicati ad anime e cultura pop. Ogni chatbot legato all’intelligenza artificiale sarà progettato per offrire suggerimenti e servizi unici, permettendo agli utenti di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

In arrivo anche la possibilità di creare chatbot personalizzati

La vera rivoluzione è stata svelata con la versione 2.25.1.26: WhatsApp sta sviluppando una funzionalità che permetterà agli utenti di creare i propri chatbot IA personalizzati direttamente all’interno dell’app. Questa funzionalità, attualmente disponibile solo attraverso un sito Instagram dedicato, sarà presto integrata nativamente in WhatsApp, rendendo il processo di creazione più accessibile e intuitivo.

Il sistema è stato progettato per essere utilizzabile da chiunque, indipendentemente dal livello di competenza tecnica. Gli utenti potranno descrivere dettagliatamente il proprio chatbot IA, specificandone caratteristiche, ruolo e obiettivi. Per chi avesse bisogno di ispirazione, WhatsApp fornirà suggerimenti e template predefiniti, in modo tale da rendere il processo di creazione più guidato e meno intimidatorio.

La personalizzazione sarà estremamente dettagliata: si potrà definire se l’intelligenza artificiale dovrà concentrarsi sulla produttività, sull’intrattenimento o sull’assistenza personale. Per esempio, sarà possibile creare un assistente che motivi durante gli allenamenti, un organizzatore di agenda personale o un compagno di conversazione specializzato in determinati argomenti. La descrizione fornita dall’utente sarà cruciale per modellare la personalità dell’AI e garantire che le sue interazioni rispecchino fedelmente le aspettative del creatore.

L’introduzione della tab AI-powered chats (chat potentiate dall’intelligenza artificiale) spiega ora il motivo dello spostamento delle funzionalità delle community nella scheda Chat, evidenziando una strategia di riorganizzazione dell’interfaccia ben pianificata. La piattaforma sta chiaramente prioritizzando l’integrazione di funzionalità AI avanzate, pur mantenendo l’accesso alle feature comunitarie attraverso una nuova disposizione più razionale.

È importante sottolineare che entrambe le funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e non sono disponibili nemmeno per i beta tester. Gli utenti che hanno installato le versioni beta menzionate non troveranno queste feature attive, in quanto, come detto, sono ancora in fase di implementazione. WhatsApp non ha ancora rilasciato annunci ufficiali riguardo queste novità, quindi i dettagli finali potrebbero subire modifiche.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell'app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l'installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l'ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.25.1.26 è disponibile a questo indirizzo.

