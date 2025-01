Ci eravamo lasciati nel mese di dicembre con la presentazione di Realme Neo 7 SE, smartphone equipaggiato dal chip MediaTek Dimensity 9300+ e da una batteria da 7000 mAh di capacità, previsto in uscita per il mese di febbraio. Nelle ultime ore, in particolare, si è fatto strada un nuovo leak che suggerirebbe l’arrivo di due nuovi modelli per la serie Neo 7, tra cui spicca in particolare Realme Neo 7 Pro: scopriamone insieme le possibili specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Realme Neo 7 Pro: le specifiche attese

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma cinese Weibo, il nuovo Realme Neo 7 Pro dovrebbe offrire un display OLED con risoluzione 1,5 K. Al suo interno troveremo verosimilmente il nuovo chip Snapdragon 8 Elite, alimentato da una batteria da 6500 mAh di capacità e con il supporto alla ricarica rapida da 120 W di potenza.

Il secondo modello inedito della serie Neo 7, di dimensioni maggiori rispetto al primo, dovrebbe invece presentare un display OLED piatto, con la stessa risoluzione 1,5 K. In questo caso, lo smartphone monterà un chip Dimensity 9400 Plus. Non conosciamo al momento una data d’uscita precisa per entrambi i nuovi modelli di smartphone, che dovrebbero indicativamente vedere la luce nel secondo trimestre dell’anno.

Ricordiamo come sempre che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermati (o eventualmente smentiti) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Realme, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.