Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di fascia medio-alta targato Realme: stiamo parlando di Realme 14 Pro+.

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, il nuovo smartphone di Realme può contare su un design decisamente accattivante, un ampio display AMOLED da 6,83 pollici, 12 GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore e un’enorme batteria da ben 6.000 mAh.

Le principali caratteristiche di Realme 14 Pro+

Questa è la dotazione tecnica del nuovo smartphone del produttore asiatico:

display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione Full HD+ (2.800 x 1.272 pixel), refresh rate a 120Hz e PWM dimming a 3.840 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4nm) con GPU Adreno 720

12 GB di RAM LPDDR4X

256 GB / 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

supporto Dual SIM (nano + nano)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX896 da 50 megapixel (1/1,56″, apertura f/1,88, OIS), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (apertura f/2,2) e teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 50 megapixel (zoom ottico 3x, zoom fino a 120x, apertura f/2,65)

fotocamera frontale da 32 megapixel (apertura f/2,45)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Dual -frequency GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

USB Type-C audio, altoparlanti stereo, Hi-Res Audio

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali nel display

scocca rsistente a polvere e acqua (certificazioni IP66, IP68 e IP69)

batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W

Realme UI 6.0 basata su Android 15

In Cina Realme 14 Pro+ viene venduto a 2.599 yuan (pari a circa 340 euro) nella versione 12/256 GB e a 2.799 yuan (pari a circa 370 euro) nella versione 12/512 GB. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo ufficiale dello smartphone in Europa.