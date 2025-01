Il team di Realme si prepara al lancio della serie Realme 14 e nelle scorse ore ha svelato alcune interessanti anticipazioni su quello che dovrebbe essere il modello più interessante: stiamo parlando di Realme 14 Pro+ 5G.

Ovviamente l’obiettivo del produttore asiatico è stuzzicare la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori per uno smartphone che potrà contare, tra le altre cose, su un display curvato di 42° su tutti e quattro i lati, così come confermato già la scorsa settimana.

Le nuove anticipazioni su Realme 14 Pro+ 5G

Nelle ultime ore Realme si è soffermata in particolare sul comparto fotografico del nuovo smartphone dell’azienda, che sulla parte posteriore sarà composto da un sensore primario Sony IMX896 da 50 megapixel (1/1,56″, apertura f/1,88, OIS), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 50 megapixel con zoom ottico 3x (zoom 6x senza perdita di qualità e super zoom 120x) mentre frontalmente potrà fare affidamento su un sensore da 32 megapixel con autofocus.

Probabilmente la componente più interessante è rappresentata dal teleobiettivo periscopico, una soluzione che riesce a ridurre il peso del comparto imaging del 31% e il suo volume del 20%, il tutto garantendo il 182% in più di luce rispetto ad un teleobiettivo tradizionale.

Ed ancora, la serie Realme 14 Pro potrà anche contare sul sistema MagicGlow Triple Flash, una soluzione di illuminazione professionale portatile progettata per garantire un’illuminazione costante e affidabile in qualsiasi ambiente.

Ecco qualche scatto di prova pubblicato da Realme:

Il produttore ha anche condiviso un paio di confronti tra una DSLR e il suo nuovo smartphone:

Dal punto di vista software, Realme 14 Pro+ 5G potrà contare su varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come AI Ultra Clarity 2.0 (studiata per fornire immagini ultra chiare in vari scenari, riducendo in modo drastico la sfocatura), AI Snap Mode (consente di catturare soggetti in rapido movimento con precisione) e AI HyperRAW Algorithm (migliora ulteriormente l’immagine, ricostruendo le relazioni tra luci e ombre tramite elaborazione HDR avanzata ed ottimizzando la chiarezza, la luminosità e i dettagli).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Realme per quanto riguarda la data di lancio.