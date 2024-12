Realme ha presentato in Cina un nuovo smartphone Android che promette grandi cose, soprattutto considerando il rapporto qualità prezzo: si tratta di Realme Neo7, primo dispositivo della nuova serie Neo e pensato in particolare per i più giovani. Scopriamo insieme tutti i dettagli in vista di un probabile lancio futuro sul mercato italiano.

Realme Neo7 è ufficiale con Dimensity 9300+ e batteria da 7000 mAh

Dopo settimane di rumor e anticipazioni, Realme Neo7 porta al debutto la nuova serie Neo: il nuovo smartphone Android vuole ridefinire le prestazioni della fascia media mettendo a disposizione un hardware potente e una batteria davvero generosa. A bordo troviamo il SoC MediaTek Dimensity 9300+, che garantisce prestazioni ideali per il gaming senza interruzioni, cali di frame, surriscaldamenti o instabilità di rete; il chipset può contare sull’aiuto di 12 o 16 GB di RAM, di 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage interno e di un sistema di raffreddamento potenziato pensato per fluidità e stabilità anche durante le sessioni di gioco più intense.

Uno dei punti di forza del nuovo modello Realme è senza dubbio l’enorme batteria da 7000 mAh, che costituisce un nuovo punto di riferimento per questa fascia: secondo il produttore la capacità è sufficiente per offrire fino a tre giorni di utilizzo con una sola carica, senza esagerare con lo spessore (8,56 mm), e vengono garantite prestazioni affidabili fino a 5 anni.

Il comparto fotografico non è il punto su cui si è concentrata maggiormente l’azienda, ma a bordo sono comunque presenti tre sensori: sul retro trovano spazio una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX882 (f/1.88, OIS, 79° FoV) e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 112° FoV), mentre frontalmente (con un foro nello schermo) è presente una fotocamera da 16 MP (f/2.4, 85° FoV).

Specifiche tecniche Realme Neo7: display OLED LTPO da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 7000 mAh con ricarica rapida da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Realme Neo7 arriva sul mercato con Android 15 e Realme UI 6.0, con animazioni perfezionate e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. In termini di design, lo smartphone adotta un’estetica audace che vuole ricordare l’esplorazione spaziale, e viene proposto nelle colorazioni Starship Edition, Meteor Black e Submarine Blue; offre una struttura robusta grazie al telaio resistente alle cadute, e può contare sulle certificazioni IP68 e IP69 contro acqua e polvere.

Prezzi e uscita di Realme Neo7

Realme Neo7 è disponibile all’acquisto in Cina in cinque configurazioni, che partono da 256 GB di memoria interna e arrivano fino a 1 TB. Più precisamente, ecco le versioni proposte con relativi prezzi:

12-256 GB a 2199 yuan (circa 288 euro al cambio attuale)

16-256 GB a 2299 yuan (circa 300 euro)

12-512 GB a 2499 yuan (circa 327 euro)

16-512 GB a 2799 yuan (circa 367 euro)

16 GB – 1 TB a 3299 yuan (circa 432 euro)

Considerando il comunicato italiano diffuso dall’azienda, diamo per scontato che lo smartphone arriverà nelle prossime settimane anche a livello globale, e quindi nel nostro Paese. I prezzi saranno certamente più alti rispetti a quelli qui sopra (per motivi che tutti conosciamo), ma Realme dovrebbe comunque puntare molto sul prezzo contenuto. Siamo dunque sicuri che torneremo presto sull’argomento.