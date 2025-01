Se il vostro 2025 è iniziato all’insegna degli aggiornamenti, per avere un PC pronto ad aiutarvi a raggiungere gli obiettivi fissati per il 2025, è probabile che abbiate necessità di una nuova licenza di Windows 11 o di una versione di Microsoft Office. Grazie alla nuova offerta promozionale di Godeal24, che festeggia così il nuovo anno, potete risparmiare fino al 90% sul prezzo di acquisito, per iniziare alla grande il 2025.

Con Windows 10 ormai prossimo al “pensionamento” (anche se potete ancora acquistare licenze su Godeal24), è il momento di pensare a Windows 11 Pro, che offre le migliori prestazioni e il cui prezzo parte da poco più di 13 euro. E perché pagare più di 400 euro per Office 2021 ProPlus, la più completa delle suite Microsoft, quando potete farla vostra a partire da 35 euro, con i prezzi che possono scendere ulteriormente con le giuste opzioni.

E con Godeal24 avete anche un supporto tecnico sempre a disposizione (tramite questo indirizzo email) 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, così da risolvere eventuali problemi e rispondere a dubbi o perplessità. Con la tranquillità garantita dalla possibilità di pagare i vostri acquisti con PayPal, per riavere velocemente i vostri soldi qualora aveste sbagliato un acquisto. Vediamo allora quali sono le prime promozioni di questo 2025.

Informazione Pubblicitaria