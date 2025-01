Il panorama dei tablet Android si arricchisce di una novità decisamente interessante. Lenovo ha infatti tolto i veli dal suo ultimo gioiello tecnologico durante il CES 2025: stiamo parlando del Lenovo Legion Tab, un dispositivo davvero molto interessante (si tratta di un aggiornamento dell’omonimo tablet presentato lo scorso anno), merito soprattutto del form factor sorprendentemente compatto.

Al CES 2025 Lenovo svela un nuovo tablet compatto dedicato al gaming

In un’epoca in cui i produttori sembrano concentrarsi esclusivamente su schermi sempre più generosi, il colosso cinese ha deciso di andare controcorrente presentando un tablet con display da “soli” 8,8 pollici. Una scelta coraggiosa ma non casuale, che strizza l’occhio a tutti quegli utenti alla ricerca di un device potente ma facilmente trasportabile.

Ma non fatevi ingannare dalle dimensioni contenute: sotto la scocca batte un cuore da vero top di gamma. Il processore Snapdragon 8 Gen 3, non l’ultimo nato in casa Qualcomm ma comunque decisamente performante, viene accompagnato da un generoso quantitativo di RAM (12 GB) e da uno storage UFS 4.0 da 256 GB, configurazione che sulla carta non teme confronti nel segmento tablet.

Particolarmente interessante è la sezione relativa al display: il pannello, seppur LCD e non OLED, vanta una risoluzione 2560 x 1600 pixel e supporto HDR10, ma è sul fronte gaming che emergono le caratteristiche più intriganti: il refresh rate di 165 Hz, abbinato ad un touch sampling rate di 288 Hz, promette un’esperienza di gioco fluida e reattiva, degna delle migliori console portatili.

Per gestire le temperature durante le sessioni di gioco più intense, gli ingegneri Lenovo hanno implementato il sistema di raffreddamento proprietario “Legion Coldfront Vapor Chamber“, soluzione che dovrebbe garantire prestazioni costanti anche sotto stress.

Sul fronte autonomia troviamo una batteria da 6.550 mAh che, considerate le dimensioni contenute del dispositivo, dovrebbe garantire sessioni di gioco prolungate. La presenza di due porte USB-C con supporto alla ricarica rapida da 45 W è poi la classica ciliegina sulla torta che farà felici i power user.

Lato software, Android 14 è personalizzato con l’interfaccia Legion Space, un ambiente ottimizzato per il gaming che offre diverse opzioni di personalizzazione. Sebbene Lenovo non si sia ancora sbilanciata sulla politica degli aggiornamenti, il track record recente dell’azienda (2-3 major update per i dispositivi di fascia alta) fa ben sperare.

Come potete osservare dalle immagini, quello che colpisce particolarmente è il design sobrio ed elegante: niente LED RGB o linee aggressive tipiche dei prodotti gaming, ma un look raffinato che non stonerebbe in una sala riunioni. Una scelta che amplia notevolmente il target potenziale del dispositivo, rendendolo appetibile anche per professionisti e utenti business.

Il prezzo si attesta sui 499 dollari al lancio, previsto per fine gennaio negli Stati Uniti. Una cifra importante ma giustificata dalla dotazione tecnica di primissimo livello, che pone il Legion Tab in diretta competizione con l’iPad Mini di Apple.

La vera sfida ora sarà capire se il mercato è pronto per un tablet Android compatto di questa caratura. Le premesse sono decisamente interessanti: Lenovo sembra aver trovato il giusto compromesso tra potenza e portabilità, confezionando un prodotto che potrebbe conquistare tanto gli appassionati di gaming quanto gli utenti alla ricerca di un tablet premium in formato ridotto.

Resta solo da vedere se questa ricetta vincente, perlomeno sulla carta, si tradurrà in un successo commerciale. Nel frattempo di conoscere dettagli relativi alla commercializzazione e al prezzo dedicato agli altri continenti tra cui quello europeo, non possiamo che applaudire al coraggio di Lenovo nell’esplorare una nicchia di mercato tanto interessante quanto trascurata dalla concorrenza.