Lenovo ha da poco presentato la nuova linea di laptop della serie Aura Edition così come il nuovo IdeaPad 5x con processore Snapdragon X Plus. Ma una delle novità più interessanti è legata alla nuova funzionalità che sarà disponibile a partire dai nuovi laptop Yoga e ThinkPad. Questi device, infatti, introducono una funzione affascinante e suggestiva, ma anche molto comoda e pratica: colpendo il bordo del laptop con lo smartphone, sia esso Android che iOS, verranno automaticamente trasferite le immagini e i video potendo poi selezionare quelle che si vogliono utilizzare sul PC. È più semplice a farlo che a dirlo.

Come funziona Smart Share sui nuovi laptop Lenovo

Questa funzionalità è il frutto di un’intensa collaborazione tra Lenovo e i processori Intel Core Ultra. Collaborazione che consente ai laptop Lenovo di usufruire di funzionalità esclusive, come quella Smart Share che velocizza e semplifica il trasferimento dei contenuti multimediali dallo smartphone al PC.

Molto semplicemente basta colpire (ovviamente in maniera leggera) il bordo dello schermo del laptop Lenovo per vedere apparire un’interfaccia con le immagini e i video presenti sul telefono. Da questa schermata in modalità drag-and-drop è possibile trasferire foto e video sul PC. Ma com’è possibile?

Smart Share di Lenovo utilizza dei particolari “sensori AI” (alcuni di questi sono virtuali), l’app Intel Unison e il Wi-Fi. L’applicazione Intel Unison deve essere in esecuzione in background per poter consentire quella che è una modalità di trasferimento estremamente rapida e comoda.

Tra gli aspetti interessanti, come accennato, c’è la compatibilità sia con iPhone che con gli smartphone Android. Una nuova funzionalità che offre un’esperienza di connessione tra smartphone e PC Windows molto semplice e veloce capace di rivelarsi estremamente utile per tantissimi utenti. Un’altra delle funzioni specifiche dei nuovi laptop Lenovo è quella che prevede l’utilizzo di un widget che può rilevare quando qualcuno alle nostre spalle sta guardando lo schermo così da offuscarlo e segnalare la situazione potenzialmente critica.