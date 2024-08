Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con l’assenza di supporto dei nuovi Google Pixel 9alla ricarica Qi2, il nuovo standard presente ormai da diverso tempo su buona parte degli smartphone attuali realizzati da OnePlus, OPPO, vivo, realme e tante altre compagnie ancora. In particolare nelle ultime ore arriverebbero nuove indiscrezioni in merito alle funzionalità di ricarica di Samsung Galaxy Ring, il nuovo dispositivo indossabile della compagnia coreana recentemente uscito in mercati specifici: scopriamole insieme nei minimi dettagli.

Samsung Galaxy Ring: sì allo standard Qi2, ma senza ricarica magnetica

Già in occasione dell’evento parigino Galaxy Unpacked di luglio, Samsung aveva presentato gran parte delle specifiche tecniche di Samsung Galaxy Ring, tra cui il supporto alla ricarica wireless, ma nessuno fino ad ora era venuto a conoscenza della sua compatibilità con lo standard di ricarica Qi2. Stando così le cose, Samsung Galaxy Ring risulterebbe il primo anello smart in assoluto a presentare il supporto alla ricarica Qi2. Tale informazione sarebbe infatti trapelata grazie a una specifica certificazione di Samsung, che evidenzierebbe le novità e alcune specifiche tecniche dell’anello smart.

Dalla certificazione è dunque possibile evincere il supporto di Samsung Galaxy Ring alla versione 2.0.0 dello standard Qi2, senza però offrire in questo caso la ricarica magnetica. Ricordiamo che ad oggi, una delle principali novità offerte da Qi2 consiste proprio nel supporto al profilo di potenza magnetico (in acronimo MPP), che sicuramente alla tecnologia MagSafe di Apple consente l’agganciamento magnetico del dispositivo con il giusto allineamento per la sua ricarica.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy Ring è disponibile al momento in alcuni paesi europei selezionati come la Francia e la Germania, rimanendo escluso per il mercato. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, ch siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.