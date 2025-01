Lanciato a ottobre, TicWatch Atlas è uno smartwatch Wear OS dotato dell’ormai iconico display dual layer e vanta le caratteristiche dell’ottimo TicWatch Pro 5 Enduro, tuttavia il design è completamente diverso e più orientato all’outdoor.

TicWatch Atlas offre un display OLED da 1,43” con risoluzione 466×466 pixel, al di sopra del quale è presente uno schermo ULP (Ultra Low Power) monocromatico con retroilluminazione che permette di visualizzare informazioni essenziali consumando pochissima energia.

Questo smartwatch è animato dal chipset Snapdragon Wear 5+ Gen 1 che può contare su 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione e include vari sensori: accelerometro, giroscopio, cardio, SpO2, temperatura cutanea, barometro.

Il dispositivo non prevede connettività LTE ma solo Bluetooth 5.2 e Wi-Fi, tuttavia sono presenti speaker e microfono per la gestione delle chiamate in vivavoce. Per maggiori informazioni potete leggere la nostra recensione di TicWatch Atlas.

TicWatch Atlas è in offerta su Amazon a 90 euro in meno

