Per celebrare l’inizio del nuovo anno, OPPO annuncia promozioni valide da oggi fino al 12 gennaio 2025. L’iniziativa permette di accedere a sconti esclusivi e bundle su una selezione di prodotti dell’ecosistema, disponibili esclusivamente su OPPO Store. Scopriamo insieme le migliori offerte OPPO da sfruttare.

Tante offerte su OPPO Store tra bundle e sconti sull’ecosistema

Su OPPO Store sono disponibili diverse proposte, ma tra i protagonisti vi segnaliamo in particolare OPPO Find X8 Pro, smartphone lanciato giusto qualche settimana fa e pensato per chi desidera un’esperienza premium (sia per prestazioni sia per comparto fotografico). Il flagship viene proposto a 1199,99 euro, oppure con tre diversi bundle pensati per venire incontro ai gusti di tutti: potete portarvelo a casa a 1200,99 euro (quindi con solo 1 euro in più) insieme a OPPO Enco X3i o con OPPO Band 2 e OPPO Enco Air3i, oppure a 1219,99 euro (quindi con 20 euro in più) insieme al tablet OPPO Pad Air 4-64 GB (e Smartcase). Aggiungendo 9,99 euro potete anche ottenere il caricabatterie SUPERVOOC da 80 W. L’iniziativa è valida fino al 12 gennaio 2025.

Se volete spendere meno potete optare per OPPO Reno12 o OPPO Reno12 Pro, proposti in offerta e con alcuni interessanti bundle fino al 12 gennaio 2025. I dispositivi puntano soprattutto sulla qualità fotografica: entrambi offrono uno schermo AMOLED da 6,7 pollici e sono mossi dal SoC MediaTek Dimensity 7300-Energy, affiancato da 12 GB di RAM, e si distinguono principalmente per la terza fotocamera, costituita da un teleobiettivo con zoom ottico o da un sensore per le macro (qui per il confronto completo tra OPPO Reno12 e Reno12 Pro).

Reno12 Pro è disponibile sullo shop online a 469,99 euro, e può essere acquistato anche in bundle con le cuffie Enco Air4 a 479,99 euro oppure con le cuffie Enco X3i a 499,99 euro. In modo simile, è in promozione pure il fratello minore: Reno12 è acquistabile a 379,99 euro, oppure in bundle con le Enco Buds2 a 389,99 euro o con la smartband OPPO Band 2 a 399,99 euro. Anche qui, aggiungendo 9,99 euro potete avere il caricabatterie SUPERVOOC da 80 W.

Gli smartphone coinvolti in queste promozioni del nuovo anno dell’OPPO Store non sono finiti: possiamo citare ad esempio anche OPPO Reno12 F 5G e OPPO Reno12 FS 5G, dispositivi dal prezzo ancora più contenuto ed entrambi con connettività di quinta generazione. OPPO Reno12 F 5G è acquistabile singolarmente a 249,99 euro, oppure in bundle con Enco Buds2 Pro a 279,99 euro, con Enco Free2i a 289,99 euro o con Enco Air3S a 289,99 euro. OPPO Reno12 FS 5G è invece disponibile a 299,99 euro, oppure in bundle con Enco Buds2 Pro a 329,99 euro, con Enco Free2i a 339,99 euro o con Enco Air3S a 339,99 euro.

Tra le altre offerte dell’OPPO Store vi segnaliamo anche:

Non è ancora finita, perché su OPPO Store sono accessibili pure alcuni pacchetti di buoni esclusivi che consentono di risparmiare ulteriormente. Solo fino al 7 gennaio 2025, potete beneficiare di uno sconto di 50 euro per acquisti superiori a 800 euro (coupon NEWYEAR-50), uno sconto di 25 euro per acquisti superiori a 400 euro (coupon NEWYEAR-25) e di uno sconto di 15 euro per acquisti superiori a 200 euro (coupon NEWYEAR-15). Tutti i coupon sono validi per i prodotti dell’ecosistema OPPO, e le soglie possono essere raggiunte anche con acquisti multipli.

Per scoprire tutte le offerte dell’OPPO Store valide in questi giorni potete seguire il link qui in basso.