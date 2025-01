Le batterie rappresentano senza dubbio uno dei punti deboli degli smartphone e il continuo susseguirsi di caricamento e scaricamento non fa che peggiorare la situazione, causando un deterioramento delle componenti interne ed è proprio per tale motivo che tanti produttori da tempo offrono agli utenti apposite soluzioni per evitare che ciò possa verificarsi.

Per quanto riguarda la serie Google Pixel, una soluzione di questo tipo è stata implementata soltanto alcune settimane fa e solo con la versione stabile di Android 15: ci riferiamo ad un limite al caricamento, che impedisce alla batteria dello smartphone in fase di ricarica di andare oltre la soglia preimpostata dell’80%.

Come funziona il limite di ricarica sui Google Pixel con Android 15

Il limite imposto dal colosso di Mountain View, tuttavia, non è così rigido, in quanto anche se viene impostata la soglia dell’80%, in alcune occasioni il dispositivo della gamma Google Pixel potrebbe ricaricarsi fino al 100%: ciò non avverrebbe a causa di un bug ma intenzionalmente, in modo da consentire dal device di ricalibrare la capacità stimata della batteria e da poter quindi offrire agli utenti delle previsioni di durata più precise ed affidabili.

Ma pare ci sia anche un’altra situazione nella quale il limite di ricarica dell’80% può essere superato, ossia quando lo smartphone viene ricaricato da spento e in questo caso probabilmente si tratta di un bug.

C’è comunque da tenere presente che la maggior parte delle persone di solito lascia i propri smartphone accesi anche durante la fase di ricarica e, pertanto, questo problema non è particolarmente rilevante. Ad ogni modo, magari nelle prossime settimane il team di sviluppatori di Google deciderà di affrontarlo.