Il passaggio da un iPhone ad uno smartphone Android rappresenta un’operazione non proprio agevole, in quanto non è possibile trasferire le applicazioni installate e i relativi dati e ciò significa che è necessario scaricare e configurare di nuovo tutte le app.

Negli ultimi mesi il team di Google ha lavorato duramente per rendere più semplice la migrazione da iPhone ad uno smartphone della gamma Google Pixel (un esempio recente è rappresentato dal supporto alle foto live) e in queste ore è in fase di implementazione un’altra novità.

Google migliora il supporto dei Pixel alle foto di iPhone

Ad annunciarlo è stato Paul Dunlop, che su Threads ha spiegato che il team di sviluppatori di Google ha rilasciato il supporto al trasferimento delle immagini catturate con la funzionalità Burst Photo nel momento in cui si effettua il passaggio da iOS ad Android.

Questa novità, che rientra nell’ambito delle funzioni di Android Switch, consentirà agli utenti di conservare il set completo di foto scattate in sequenza durante il trasferimento tramite cavo o Wi-Fi (sarà quindi possibile scegliere uno scatto migliore anche dopo avere effettuato il passaggio da iOS a Google Pixel).

Dunlop precisa che la funzionalità in questione è già attiva sui dispositivi Google Pixel che eseguono l’ultima build disponibile (è possibile accedere allo strumento di migrazione durante la configurazione iniziale del device o tramite l’app Android Switch) e gli utenti dovrebbero visualizzare questo tipo di immagini in Google Foto come una pila (a condizione che sia stata abilitata la relativa opzione).

Nel corso del 2025 questa nuova funzione dovrebbe essere implementata anche per altri smartphone Android.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Android Switch dal Google Play Store attraverso il seguente badge: