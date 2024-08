Anche se la copertura della rete 5G non è ancora così capillare come quella delle generazioni precedenti, i grandi centri e buona parte del nord Italia sono sufficientemente supportati dai principali operatori mobili del nostro Paese. I prezzi degli smartphone con supporto al 5G sono in costante diminuzione, ma trovare un dispositivo a meno di 200 euro non è ancora così semplice.

Questo almeno prima che arrivasse, anche sui mercati internazionali, OUKITEL C50, che stiamo provando da quasi un mese. È dotato di supporto alle reti 5G, buona batteria, Android 14 e una scheda tecnica decisamente allettante. Il tutto a un prezzo abbondantemente inferiore ai 200 euro, senza particolari rinunce. Dopo averlo utilizzato a fondo è giunto il momento di parlarvene in maniera dettagliata nella nostra recensione completa.

Scheda tecnica niente male

Potreste pensare che per offrire uno smartphone a meno di 200 euro, OUKITEL sia stata costretta a sacrificare la scheda tecnica, puntando su componenti di scarsa qualità. In realtà non è così, l’unico limite, che in realtà non abbiamo praticamente notato durante l’uso quotidiano, è lo schermo da 6,8 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) e notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale. Sulla carta quindi una soluzione datata, alla prova pratica è qualcosa che non inficia in alcun modo l’esperienza d’uso, soprattutto se teniamo in considerazione il prezzo di vendita. Da segnalare che lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 5, soluzione molto valida soprattutto considerando che questo genere di dispositivi monta solitamente vetri più economici.

Per il resto OUKITEL C50 utilizza un chipset MediaTek Dimensity 6100+, dotato di CPU octa core (due Cortex-A76 a 2,2 GHz e sei Cortex-A55 a 2 GHz), GPU ARM Mali-G57 MC2, affiancato da 8 GB di RAM che può salire fino a 24 GB, utilizzando fino a 16 GB di memoria interna per creare una RAM virtuale. La memoria interna ammonta a 128 GB, sufficienti per archiviare una grande quantità di foto, musica e video, ed è possibile utilizzare microSD fino a 1 TB per avere ancora più spazio a disposizione.

Di buon livello il comparto fotografico, composto da un sensore posteriore da 50 megapixel e da uno frontale da 5 megapixel, all’interno del notch. In realtà nella parte posteriore sono presenti tre fori, ma si tratta di una scelta puramente scenografica, volta a ricordare le forme di smartphone più costosi.

Il sensore da 50 megapixel si difende comunque bene, anche con poca luce è possibile ottenere degli scatti di buona qualità, mentre con le giuste condizioni si portano sempre a casa foto luminose. Condivisibile la scelta di evitare sensori ausiliari o macro di bassa qualità, che non avrebbero aggiunto funzioni realmente utili, creando solo false aspettative. Nella media il sensore frontale, che permette di scattare qualche selfie e di effettuare videochiamate con una risoluzione più che sufficiente.

Molto buona la batteria, ma questa non è una sorpresa per un brand che ha sempre puntato sull’autonomia. L’unità da 5.150 mAh ci ha permesso di coprire due giorni, e anche nelle giornate più intense siamo sempre arrivati a sera con almeno il 30% di carica residua. Davvero un ottimo risultato, dovuto anche alla presenza di Android 14, senza bloatware e senza alcuna personalizzazione ad appesantire il sistema.

Si difende sempre bene

Pur utilizzando un chipset di fascia medio bassa, OUKITEL C50 si difende onestamente in ogni situazione, senza mai mostrare il fianco. La navigazione Internet è sempre piacevole, senza rallentamenti di sorta, merito anche di uno schermo a 90 Hz che rende fluido lo scrolling.

Le app si aprono molto rapidamente, con un leggerissimo ritardo che comunque non inficia l’esperienza d’uso, e gli 8 GB di RAM consentono di tenere numerose applicazioni aperte in memoria senza che debbano essere chiuse. In questo modo se riaprite un’app non ci saranno tempi di caricamento, anche dopo averne aperte parecchie.

Anche l’esperienza di gioco è ben godibile, a patto di non esagerare con i giochi scelti. Con quelli che abbiamo provato non abbiamo avuto alcun problema, con lo schermo touch che ha sempre risposto prontamente e il processore che è stato in grado di tenere il passo.

Buone notizie anche sul fronte della connettività, abbiamo testato lo smartphone con una SIM 5G e la ricezione è sempre molto valida, nonostante al di fuori delle grandi città la copertura sia ancora poco capillare. Anche il WiFi e il Bluetooth ci hanno convinto, soprattutto per la copertura e la stabilità del segnale, anche allontanandosi dalle sorgenti del segnale. Buona anche la qualità audio, anche se le frequenza più basse sono quasi totalmente assenti, il suono resta comunque ben definito e anche alzando al massimo il volume gli altoparlanti non gracchiano. Apprezzabile la presenza di una presa da 3,5 millimetri per collegare le classiche cuffie con filo.

Molto convincente il lettore di impronte digitali, collocato sul tasto di accensione: il riconoscimento è istantaneo nonostante la superficie sia ridotta e lo sblocco avviene in un attimo. È inoltre possibile utilizzare lo sblocco col volto, che non crea problemi nemmeno indossando occhiali e con la barba più o meno lunga. Ovviamente si tratta di un metodo non sicuro, ma che può essere comodo se avete le mani sporche o indossando i guanti nei mesi più freddi o per lavoro.

Peccato per l’assenza della tecnologia NFC, che avrebbe consentito i pagamenti in mobilità, ma è un’assenza sulla quale si può soprassedere, soprattutto in virtù di una scheda tecnica che non ha altre lacune particolari.

In conclusione

OUKTIEL C50 è uno smartphone che ci ha convinto, soprattutto in virtù di un prezzo particolarmente aggressivo. Connettività 5G, buona ricezione, schermo molto ampio, ottima autonomia e una dotazione di serie decisamente equilibrata, in grado di soddisfare le esigenze di moltissimi utenti, soprattutto per chi ha un budget ridotto ma vuole comunque uno smartphone di buona qualità.

Pro: buona fotocamera



autonomia elevata



prestazioni convincenti Contro: cornici ben visibili



peso sopra la media