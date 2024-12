La fine dell’anno si sta avvicinando ed è ormai dietro l’angolo: con essa, scadranno anche i punti HONOR accumulati lo scorso anno e non ancora utilizzati. Per non farli andare sprecati, potete approfittare delle offerte a disposizione in queste ore sullo shop online ufficiale, tra coupon e bundle: vediamo come fare.

Punti HONOR in scadenza? Potete sfruttarli con le offerte dello shop online

Gli sconti dello shop online HONOR sono validi ancora per qualche giorno, e consentono di portarvi a casa diversi modelli Android (e non solo) del produttore a cifre interessanti: sul sito sono infatti disponibili alcuni generosi coupon e sconti nel carrello che consentono di risparmiare fino a 1000 euro su diversi dispositivi. In più, come anticipato, potete sfruttare i punti eventualmente in scadenza per aggiungere ulteriori sconti, fino a un massimo del 5%. Potete accumulare punti con gli acquisti (1 euro corrisponde a 1 punto), ma anche completando “missioni” o partecipando ad attività designate (recensioni, condivisione, attività, etc. etc.).

Come usare i punti? Ogni 100 punti riscattati potete scendere di 1 euro, ma potete sfruttare fino a un massimo del 5% di ribasso. Vi ricordiamo che i punti che ottenete sul sito (a eccezione di quelli raccolti con la registrazione e l’accesso) scadono alla fine dell’anno solare successivo se non utilizzati. Questo significa che se non 2023 avete accumulato punti HONOR e non li avete ancora utilizzati tutti, avete tempo solo fino al 31 dicembre 2024 prima di perderli.

Un esempio? Sul sito è disponibile HONOR Magic V3 12-512 GB a 1699,90 euro grazie a un coupon da 300 euro; potete anche aggiungere un accessorio quasi gratis, visto che con 1,90 euro potete creare un bundle che include a scelta HONOR SuperCharge Power Adapter 66 W (29,99 euro il listino), HONOR Band 9 Black (59,90 euro il listino) o HONOR Earbuds X6 White (59,90 euro il listino). Se avete punti da riscattare potete scendere di un ulteriore 5% al massimo, arrivando dunque a 1614,90 euro (oppure 1616,71 euro se avete aggiunto un accessorio).

Discorso simile per altri smartphone o tablet Android a disposizione sul sito: HONOR Magic6 Pro 12-512 GB è disponibile a 849,90 euro grazie a uno sconto di 450 euro , ma ci sono anche HONOR Magic V2 a 999,90 euro (1000 euro di sconto rispetto al listino), HONOR MagicPad 2 12.3 12-256 GB a 499,90 euro (sconto di 100 euro) e non solo. Non è finita qui, perché digitando il coupon AHFANS10P potete scendere di un altro 10% con i due smartphone, arrivando a 764,91 euro o 899,91 euro.

Se avete punti potete scendere di un ulteriore 5% (al massimo), arrivando fino a 726,66 euro, 854,91 euro o 474,90 euro.

Per dare un’occhiata a tutte le offerte HONOR a disposizione sul sito, tutte cumulabili con l’eventuale riscatto dei punti, potete seguire il link qui in basso. Ricordate che per i punti accumulati durante lo scorso anno avete tempo solo fino al 31 dicembre.