In occasione dell’evento di lancio di HONOR Magic 7 RSR Porsche Design il produttore cinese ha presentato anche due speciali kit professionali per sfruttare al meglio le potenzialità della fotocamera di HONOR Magic7 Pro.

I due kit in questione sono chiamati Photography e Filter e includono una serie di accessori studiati per consentire agli utenti di “giocare” con la fotocamera dello smartphone di HONOR.

Due nuovi kit fotografici per HONOR Magic7 Pro

Prima di proseguire, ricordiamo quelle che sono le principali caratterische di HONOR Magic7 Pro (la scheda tecnica completa la trovate qui):

display OLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite con GPU Adreno 830

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 megapixel (1/1,3″, f/1.4-2.0, 24 mm), ultra grandangolare da 50 megapixel (f/2.0, 12 mm, 122° FoV) e teleobiettivo periscopico da 200 megapixel (zoom ottico 3x, 1/1.4″, f/2.6, 60 mm)

fotocamera anteriore da 50 megapixel (f/2.0, 90° FoV) con sensore di profondità 3D

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, GPS dual band, NFC, infrarossi, porta USB Type-C

certificazione IP68 e IP69

batteria da 5.850 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica wireless inversa

sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9.0

Il kit Photography include una custodia, un paraluce, un cordino per telefono e una luce di riempimento mentre nel kit Filter gli utenti troveranno cinque diverse lenti.

Al momento questi due kit non sono disponibili sui siti dei principali rivenditori in Cina e non vi sono informazioni sui loro prezzi.

HONOR ha anche reso noto che entro la fine di dicembre sarà rilasciato un aggiornamento per la serie HONOR Magic7 con il quale saranno migliorate le prestazioni della fotocamera grazie a nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.