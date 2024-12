A ridosso delle festività, molte applicazioni prevedono novità e funzionalità specifiche per consentire agli utenti di accedere a un’esperienza d’uso ancora più specifica e unica. In questo senso WhatsApp ha annunciato nuove funzioni di chiamata sia nella versione mobile che in quella desktop dell’app per semplificare e migliorare i contatti con le persone care.

Le quattro nuove funzioni di chiamata di WhatsApp

Il periodo delle festività natalizie e quello dell’inizio del nuovo anno sono tradizionalmente dedicati al chiamare parenti e amici per scambiarsi gli auguri. Proprio per questo la nota applicazione di messaggistica istantanea ha introdotto miglioramenti nell’accesso alle chiamate e nella qualità delle videochiamate.

Una delle funzionalità introdotte in occasione delle prossime festività, infatti, prevede una diversa organizzazione delle opzioni legate alle chiamate. Nella scheda Chiamate della versione desktop di WhatsApp è possibile trovare tutto il necessario per iniziare una nuova conversazione. Da qui si può avviare direttamente una chiamata, comporre il numero da contattare o creare un link da condividere per invitare altre persone a unirsi.

Per quel che riguarda le videochiamate, WhatsApp è intervenuta andando a migliorare la qualità sia da mobile che da desktop. Con questo aggiornamento si avrà una risoluzione video di qualità superiore con immagini più nitide sia per le chiamate singole che per quelle di gruppo.

Rimanendo nell’ambito delle videochiamate la terza funzionalità riguarda l’introduzione di nuovi effetti. In questo periodo sarà possibile scegliere tra dieci diversi filtri (orecchie da cagnolino, microfono per il karaoke, creare l’effetto sott’acqua, eccetera) per animare le conversazioni.

Infine, all’interno delle chat di gruppo è ora possibile, sia da desktop che da mobile, avviare una chiamata selezionando solamente un numero limitato di persone senza necessariamente coinvolgerle tutte. Può essere una soluzione per creare regali o feste a sorpresa così come parlare senza disturbare chi in quel gruppo è occupato o non è coinvolto nel motivo di quella chiamata.