Il team di WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità che permette di regolare la velocità di riproduzione dei video nell’app per Android.

In questo modo gli utenti possono guardare i video a velocità diverse a seconda del contesto e in base alle loro esigenze.

WhatsApp beta permette di modificare la velocità dei video

Alcuni utenti di WhatsApp beta ora possono testare una nuova funzionalità che consente di regolare la velocità di riproduzione durante la visione di un video.

L’operazione è fattibile toccando un pulsante posizionato alla destra della barra di avanzamento del video che permette di cambiare la velocità di riproduzione al volo senza interrompere la visione. Al momento sono disponibili tre velocità: normale, 1.5x e 2.0x.

In questo modo gli utenti possono ad esempio accelerare un video lungo come un tutorial risparmiando tempo, oppure mantenere la velocità di riproduzione originale per i video che richiedono un’attenzione particolare o che includono elementi dettagliati, ma al momento non è possibile rallentare la riproduzione.

Questa novità era già stata individuata su iPhone e attualmente è disponibile anche per alcuni utenti che eseguono la versione 2.24.26.20 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store. La funzionalità dovrebbe essere distribuita più ampiamente nel corso delle prossime settimane.

