Nei mesi scorsi Google ha introdotto un’importante novità per gli utenti smart home, ossia la possibilità di sincronizzare nel cloud le proprie credenziali Thread conservate nello smartphone, rendendo più semplice aggiungere nuovi dispositivi alla rete di casa.

Ricordiamo che Thread è un protocollo di rete che utilizza la rete mesh per trasmettere segnali tra dispositivi smart home e, al fine di garantire che device non autorizzati non possano unirsi alla propria rete e iniziare a interagire con essa, la rete mesh è protetta da un codice complesso, che funziona come una password, noto appunto come credenziale Thread.

Non tutti, però, sono interessati ad eseguire il backup delle proprie credenziali sul cloud e per loro pare che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sia al lavoro per implementare la possibilità di disattivare questa funzione.

Google Play Services prova a migliorare il supporto a Thread

Dall’analisi della versione 24.50.32 beta di Google Play Services è emersa la presenza di una nuova opzione dedicata alla disattivazione del backup delle credenziali Thread.

Pare che l’opzione per disattivare il backup delle credenziali sarà disponibile nella pagina Thread networks, a cui si può accedere da Google Play Services e, se si decide di disabilitare la sincronizzazione, verrà mostrato un avviso che informa gli utenti che l’opzione scelta potrebbe rendere più difficile aggiungere dispositivi alla loro rete smart home.

Al momento gli utenti hanno solo la possibilità di cancellare le credenziali Thread salvate nel cloud ma non di impedire il loro salvataggio.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.