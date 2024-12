Realme ha presentato i suoi due nuovi smartphone, Realme 14 Pro e 14 Pro+, caratterizzati, tra le altre cose, da un pannello posteriore molto particolare: è in grado di cambiare colore a seconda della temperatura ambientale.

Come funziona il rivestimento termocromico dei Realme 14 Pro

Il pannello posteriore dei nuovi Realme 14 Pro e 14 Pro+ è stato sviluppato in collaborazione con l’azienda danese Valeur Designers. Si tratta di un rivestimento termocromico che utilizza materiali speciali capaci di reagire alle variazioni di temperatura. Quando ci si trova in una località con una temperatura inferiore ai 16°C, lo smartphone passerà dal colore Pearl White a un blu vibrante.

L’aspetto interessante è che questa innovazione può rendere il design degli smartphone ancora più distintivo. A questo proposito, la versione Pearl White di Realme 14 Pro e 14 Pro+ sarà unica per ogni modello, in quanto l’azienda ha utilizzato una speciale fibra di fusione che prevede oltre 30 fasi di lavorazione artigianale, assicurando che ogni retro abbia un motivo diverso.

La tecnologia utilizzata nel retro di Realme 14 Pro e 14 Pro+ non è propriamente una novità. In passato Vivo e OPPO avevano proposto soluzioni simili, anche se in quei casi il cambiamento cromatico era determinato dalle variazioni della luce o dall’utilizzo di materiali elettrocromici. La tecnologia introdotta da Realme è invece legata alle variazioni climatiche e oltre all’aspetto prettamente estetico questa capacità di cambiare colore potrebbe in futuro essere utilizzata per indicare lo stato dello smartphone come, per esempio, se si stesse surriscaldando.

Al momento, si tratta di una tecnologia ancora molto delicata. Realme ha infatti affermato che l’effetto dato dal rivestimento termocromico durerà per circa un anno. Questo perché i pigmenti termocromici presenti nel pannello posteriore si “degradano” nel tempo, soprattutto se esposti alla luce diretta del sole. Questo potrebbe essere un buon motivo per utilizzare una cover, anche se la sua presenza vanificherebbe la visibilità del cambio di colore.

Nonostante durante l’evento di presentazione di Realme 14 Pro e 14 Pro+ che si è tenuto a Copenaghen l’azienda non abbia rivelato la maggior parte delle specifiche tecniche di questi due smartphone, ci sono diverse informazioni interessanti. Realme 14 Pro+, infatti, avrà una cornice sottile da 1,6mm, un display quad-curvo con rapporto schermo-corpo del 93,8%, una tripla fotocamera posteriore (con teleobiettivo a periscopio) con sistema a triplo flash per ritratti notturni (funzionalità MagicGlow), la certificazione IP69 e TÜV Rheinland, il processore Snapdragon 7s Gen 3 e l’interfaccia Realme UI 6.0.