Il team di sviluppatori di Xiaomi continua a rilasciare l’aggiornamento che porta HyperOS 2.0, la nuova interfaccia personalizzata del colosso cinese, sui vari dispositivi dell’azienda.

E nelle scorse ore è arrivato il momento di assaggiare HyperOS 2.0 per i possessori di REDMI Note 13 Pro 5G in Europa: l’update, infatti, è stato rilasciato per i modelli commercializzati nella regione European Economic Area (EEA).

REDMI Note 13 Pro 5G si aggiorna ad HyperOS 2 con Android 15

L’aggiornamento in questione porta il software dello smartphone di REDMI alla versione OS2.0.2.0.VNREUXM, introducendo importanti miglioramenti, come un’interfaccia ridisegnata con un look più moderno, animazioni e interazioni più fluide e nuovi strumenti, il tutto su base Android 15, che a sua volta garantisce agli utenti miglioramenti per quanto riguarda la protezione dei dati e varie ottimizzazioni.

Al momento l’update in questione è disponibile per i REDMI Note 13 Pro 5G commercializzati nell’area europea ma nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere esteso a livello globale.

Come scaricare e installare il nuovo software

I possessori di questo popolare smartphone di REDMI possono procedere al download della nuova versione software e alla sua installazione seguendo questi passaggi:

andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione Informazioni sul telefono e quindi selezionare Aggiornamenti di sistema effettuare la ricerca relativa alla disponibilità di update (dovrebbe essere segnalata la versione OS2.0.2.0.VNREUXM)

In alternativa, è possibile scaricare l’aggiornamento attraverso l’applicazione HyperOS Downloader.

Non ci resta altro da fare che augurare ai possessori di REDMI Note 13 Pro 5G un buon aggiornamento.

Pare che sempre in queste ore sia in fase di rilascio il medesimo update anche per un altro smartphone di fascia media, ossia POCO X6.

C’è da riconoscere a Xiaomi, REDMI e POCO il merito di aggiornare ad Android 15 non solo i modelli di punta ma anche quelli di fascia media.