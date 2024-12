Optima Mobile rilancia l’offerta che include un anno di abbonamento al servizio Amazon Prime. Ecco i dettagli della promozione natalizia SuperMobile Smart XMAS Edition.

Optima Mobile regala 12 mesi di Amazon Prime

Fino al 19 dicembre chi attiva il piano SuperMobile Smart XMAS Edition al costo di 4,95 euro al mese riceverà gratuitamente 12 mesi di Amazon Prime del valore complessivo di 49,90 euro.

L’offerta SuperMobile Smart XMAS Edition include minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB su rete Vodafone in 4G ed è valida se si effettua la portabilità del numero da qualsiasi gestore.

La SIM costa 9,90 euro una tantum con spedizione gratuita, tuttavia l’offerta è valida solo per le attivazioni effettuate tramite il sito Web dell’operatore Optima Mobile.

Amazon Prime include tanti vantaggi, come spedizioni gratuite e rapide su milioni di prodotti e servizi esclusivi come Amazon Prime Video, Amazon Photos, Amazon Music Prime, Prime Reading e altri.

Optima Mobile informa che l’iniziativa Super Mobile Smart XMAS Edition non è promossa da Amazon. L’utilizzo del codice promozionale e l’iscrizione ad Amazon Prime sono soggetti alle Condizioni Generali di Amazon Prime.

L’operatore aggiunge che il codice promozionale non è cedibile né convertibile in denaro e informa che dopo 12 mesi Amazon Prime si rinnova automaticamente a carico del cliente al costo in vigore al momento della scadenza, salvo disdetta effettuabile in qualsiasi momento.

A seguire trovate il link per consultare tutte le condizioni dell’offerta Super Mobile Smart XMAS Edition di Optima Mobile ed eventualmente procedere con l’attivazione.

Offerta Super Mobile Smart XMAS Edition di Optima Mobile