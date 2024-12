Quando si parla di Tablet è sempre difficile orientarsi verso l’acquisto migliore, vista la mole di prodotti disponibili e di specifiche da confrontare; è per questo che abbiamo realizzato delle guide specifiche dedicate ai migliori Tablet e ai migliori Tablet Android che vi consigliamo di visionare essendo aggiornate mensilmente.

L’offerta di cui vi parliamo in questa notizia però riguarda un prodotto molto recente che oltre essere disponibile a un prezzo già allettante per le sue caratteristiche tecniche è proposto inoltre in offerta con uno coupon sconto ulteriore di 40€.

HONOR Pad X8a è il Tablet con un super rapporto qualità prezzo

Iniziamo a conoscerlo proprio dalle specifiche che, come detto, sono allettanti in prospettiva al prezzo. Innanzitutto il display, attorniamo da cornici ridotte e ben 4 speaker, è da 11” LCD con risoluzione FHD (1920×100) con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, questo significa che le immagini scorrono con un’ottima sensazione di fluidità. È dotato di 4GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna espandibilmente ulteriormente fino a 1TB grazie allo slot per MicroSD. Supporta la connettività WiFi (non LTE) e dispone logicamente di GPS e Bluetooth 5.1. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 mentre il software è Magic OS 8.0 basato su Android 14. Come non sottolineare poi il design di questo Tablet che strizza l’occhio alla fascia alta: corpo in metallo, sottilissimo grazie. auno spesso di 7,25 mm e con una batteria da 8300 mAh.

HONOR Pad X8a è disponibile in Italia al prezzo di listino di 169 euro che, come dicevamo, è già un ottimo prezzo; tuttavia su Amazon torna la possibilità di averlo in queste ore uno sconto di ben 40 euro, lo andrete così a pagare 129 euro, rapporto qualità prezzo imbattibile al momento sulla fascia bassa.