Dopo essersi fatta attendere a lungo, la versione Beta 1 della One UI 7.0 di Samsung è stata ufficialmente rilasciata. Per chi volesse provarla, in questo approfondimento spieghiamo come installarla, mentre per conoscere le novità rimandiamo al video in cui vengono mostrate le principali differenze rispetto a One UI 6.1.1. A una settimana dal rilascio ufficiale, arrivano anche le prime critiche, in modo particolare sulle animazioni di transizione delle app.

I problemi che stanno emergendo con One UI 7.0

Con One UI 7.0, Samsung ha l’obiettivo di offrire un’interfaccia utente con un look distintivo all’insegna della semplicità e della capacità di creare una risposta emotiva positiva. In questi termini si è espresso il colosso sudcoreano durante l’SDC 2024. Per questo motivo quanto sta emergendo con la prima beta di One UI 7.0 sta facendo discutere.

Il problema ruota intorno alle animazioni di transizione delle app. Possiamo definirle come gli effetti visivi che accompagnano il passaggio da una schermata all’altra, anche all’interno della stessa applicazione. Sono effetti pensati per rendere l’esperienza d’uso dello smartphone più fluida e intuitiva, oltre a dare un tocco di unicità a quella specifica interfaccia.

Sul forum della community statunitense di Samsung un beta tester ha segnalato come l’animazione di apertura delle app nella versione Samsung One UI 7 Beta 1 (ZXKZ) risulti “piuttosto deludente”. Ciò accade perché appare rigida e poco fluida, con la pagina che si apre mentre le icone assumono forme ad angolo retto. L’aspetto forse più rilevante della segnalazione è però legato all’osservazione che la versione precedente della beta di One UI 7.0, la ZXKN, aveva un’animazione di apertura più graziosa e dinamica, come mostrato in questo video.

Alla critica sollevata da questo beta tester è seguita la risposta di un moderatore della community di Samsung, che ha affermato “L’effetto di apertura con decelerazione in ZXKN sembra effettivamente più fluido e naturale […] Consideriamo il tuo suggerimento di integrare lo stile di animazione di ZXKN solo come un punto di partenza per i nostri prossimi aggiornamenti. Ci impegneremo a offrire transizioni più fluide e dinamiche in futuro”.

È normale che le versioni beta presentino dei problemi e, anzi, il loro rilascio serve proprio a evidenziarli così da poterli correggere prima del rilascio della versione stabile. Non c’è certezza che Samsung interverrà in questo senso. Se lo farà, bisognerà probabilmente attendere almeno la seconda versione beta, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.