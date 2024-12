Tra le novità del Pixel Feature Drop di dicembre 2024 vi è anche un importante miglioramento dell’integrazione di Google Pixel Screenshots in Gboard.

Ma per Pixel Screenshots le novità non sono finite qui, in quanto questa applicazione potrà contare anche su varie modifiche alla sua interfaccia, nuovi filtri e l’integrazione con una delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale più popolari, ossia Cerchia e cerca.

Come cambia l’interfaccia dell’app Pixel Screenshots

Attraverso il Google Play Store è stato dato il via al rilascio della nuova versione di Pixel Screenshots, ossia la release 0.24.433.15, con varie nuove funzionalità.

Quella relativa all’integrazione con Gboard ancora non è stata attivata dal colosso di Mountain View ma le stringhe del suo codice ci forniscono alcuni dettagli su ciò che sarà in grado di offrire: una volta che la funzione sarà abilitata, gli utenti visualizzeranno un interruttore nelle impostazioni per ottenere suggerimenti in Gboard e avere così dei consigli relativi a film, musica, prodotti e altri testi dai loro screenshot quando cercano nelle app pertinenti.

Sono invece già disponibili le modifiche all’interfaccia e così nella pagina dei dettagli i pulsanti Condividi, Modifica e Promemoria sono stati spostati nell’angolo in alto a destra mentre lo spazio sotto l’immagine è ora utilizzato per mostrare dei link pertinenti.

Ecco la vecchia e la nuova versione dell’interfaccia:

Infine, è stata implementata anche l’integrazione con Cerchia e cerca, che consente agli utenti di selezionare solo una parte di uno screenshot e di salvarla.

Queste novità nel giro di qualche giorno dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti.

L’ultima versione disponibile di Pixel Screenshots può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: