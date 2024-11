Come esclusiva per i flagship 2024 della gamma Pixel 9, Google ha lanciato una nuova applicazione chiamata Pixel Screenshots, potenziata dall’intelligenza artificiale (on-device) e pensata per aiutare gli utenti a gestire le schermate acquisite che potranno reperire velocemente informazioni contenute al loro interno.

Nelle ultime ore, il team di sviluppo ha lanciato un nuovo aggiornamento che va a rinnovare l’interfaccia utente dell’applicazione, introducendo svariate novità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google aggiorna Pixel Screenshots con diverse novità

Come anticipato in apertura, Google ha da poco avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app Pixel Screenshots, una delle ultime app aggiunte da Big G al catalogo di app esclusive per i propri dispositivi. La nuova versione dell’app introduce alcune novità.

In primis, viene rivista l’interfaccia utente della schermata iniziale: rispetto al passato, scompare la sezione dedicata “Tutti gli screenshot”; tutti gli screenshot sono ora disponibili già nella schermata iniziale e l’utente può anche regolare la “densità” della griglia (scegliendo se mostrare due, tre o quattro elementi per ogni riga). È inoltre possibile selezionare più immagini per condividerle rapidamente, aggiungerle a una collezione o eliminarle.

In secondo luogo, vi sono alcune modifiche all’interfaccia interna delle Collezioni: il pulsante “Seleziona screenshot” è stato rimosso e sostituito con un FAB (Floating Action Button, il classico pulsante flottante delle app); in alto a destra, sparisce l’icona per eliminare, sostituita da un menu di overflow che al suo interno contiene “Modifica titolo” e “Elimina”. Potete osservare le differenze prima/dopo dalle due immagini sottostanti.

Con l’aggiornamento, Google ha anche aggiornato l’interfaccia di visualizzazione dei singoli screenshot dall’interno dell’app: la descrizione fornita viene ora “troncata” (può essere comunque espansa tramite un apposito pulsante) in modo da rendere più facilmente raggiungibile il campo per l’aggiunta di una nota e il pulsante per aggiungere l’immagine a una Collezione.

L’ultima novità è l’introduzione due collegamenti rapidi (“Scatta una foto” e “Aggiungi immagine”) raggiungibili direttamente tramite pressione prolungata sull’icona dell’app dalla schermata iniziale o dal cassetto delle app.

Le novità appena discusse sono in rollout graduale come parte dell’aggiornamento alla versione 0.24.373.08 dell’app Pixel Screenshots, pertanto potrebbero non essere ancora disponibili per tutti.

Come scaricare o aggiornare l’app

Pixel Screenshot è un’app al momento disponibile, esclusivamente in lingua Inglese (Stati Uniti), solo per i Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Essa può essere scaricata (o aggiornata) attraverso il Google Play Store: basterà raggiungere la pagina dell’app (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (o “Aggiorna”).

Per provare l’applicazione e le sue potenzialità, gli utenti italiani devono ancora ricorrere all’installazione manuale del pacchetto APK (sempre sui più recenti flagship Made by Google), già disponibile sul portale APKMirror (la pagina per il download è disponibile tramite questo link).