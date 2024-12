Il 2024 di Zepp Health, la compagnia che produce gli smartwatch a marchio Amazfit, è stato ricco di novità e ha portato un sacco di miglioramenti sui prodotti e sui servizi in commercio. Una delle funzioni più apprezzate, introdotte a patire da Amazfit Balance (qui trovate la nostra recensione completa) è indubbiamente Zepp Flow, l’assistente vocale che integra anche ChatGPT, con cui è possibile interagire con lo smartwatch , effettuare domande ma anche attivare funzioni del dispositivo.

Tra le novità più recenti, passata quasi inosservata, c’è una maggiore integrazione con Calendario Google. Finora era possibile visualizzare gli appuntamenti inseriti sul calendario di Big G anche sul proprio smartwatch, ma ora l’integrazione funziona anche in senso contrario.

Amazfit e Calendario Google

Il primo passaggio da fare è quello di abilitare la gestione dell’account Zepp su Calendario Google, tramite Impostazioni > Gestione Account. Una volta attivato l’interruttore troverete, tra i calendari da visualizzare, anche quello di Zepp, anche se, essendo un account di terze parti, non potrete cambiare il colore del calendario (nel nostro caso è nero nelle impostazioni ma azzurro nel calendario vero e proprio).

A questo punto è sufficiente creare un nuovo appuntamento tramite la companion app Zepp o utilizzando Zepp Flow per farlo direttamente dallo smartwatch. Noi abbiamo provato entrambe le modalità e in tutti e due i casi ci siamo ritrovati l’appuntamento sul calendario Google senza alcun intervento aggiuntivo, con una sincronizzazione in tempo reale.

Una funzione che rende ancora più utile l’assistente vocale presente sui più recenti smartphone Amazfit, e che vi permette di segnarvi un promemoria anche quando siete occupati, di corsa e non volete utilizzare lo smartphone per prendere nota di un impegno.