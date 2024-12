Le Feste sono vicine e Huawei ha deciso di dare una mano con i regali: sul Huawei Store sono disponibili le offerte di Natale, che coinvolgono tanti prodotti del brand e risultano valide fino al 26 dicembre. L’iniziativa prevede generosi sconti, ma anche un coupon extra, regali e bundle: andiamo a scoprire insieme le proposte più intriganti.

Le offerte di Natale Huawei tra sconti, regali e coupon

Huawei ha pensato ai regali di Natale con la sua promozione, disponibile sullo shop online ufficiale fino a Santo Stefano: sono coinvolti smartphone, tablet, notebook, smartwatch, cuffie true wireless e non solo, tra sconti, regali in abbinata e ribassi sui bundle. In più, attraverso il coupon ATUTTOXMAS10 potete ottenere uno sconto extra del 10% su tutti i prodotti.

Partiamo dai wearable perché c’è tanta carne al fuoco, soprattutto lato smartwatch. Apriamo questi sconti natalizi con Huawei Watch GT 5, per la prima volta in offerta e proposto nella versione Nera da 41 mm: lo smartwatch può contare su uno sconto di 30 euro (219 euro), al quale potete aggiungere l’extra sconto del 10% (197,10 euro) e due regali (le cuffie Huawei FreeBuds 5i e un cinturino extra). In promozione anche il fratello Huawei Watch GT 5 Pro da 46 mm, offerto a 379 euro con Huawei Freebuds 5i in omaggio: anche qui il prezzo può scendere ulteriormente grazie al sopra citato coupon.

Saliamo un po’ col budget con Huawei Watch 4 Pro Space Edition, che può contare su uno sconto di 100 euro rispetto al listino, e sulle cuffie Huawei FreeBuds 5i in omaggio: anche qui potete utilizzare il coupon ATUTTOXMAS10 per scendere ulteriormente, arrivando a 494 euro. Gli sconti lato smartwatch non si fermano però qui, e coinvolgono anche Huawei Watch GT 4 (nelle versioni da 41 mm White e da 46 mm Black) e Huawei Watch Fit 3: i primi due possono essere acquistati a 170 euro tra sconto e coupon, con doppio regalo (Huawei FreeBuds SE 2 e secondo cinturino), mentre il Fit viene proposto a 129 euro (versione Nylon), sempre con cinturino in più in omaggio e con la possibilità di sfruttare lo sconto extra. Se volete fare un regalo particolare potete stupire con le Huawei FreeClip, cuffie true wireless dal design originale: vengono proposte a 152 euro (anziché 199,90 euro) con Huawei Band 9 in regalo.

Le offerte di Natale di Huawei coinvolgono anche il reparto tablet e sono guidate da Huawei MatePad Pro 12.2″ PaperMatte Edition 12-512 GB: il dispositivo include la tastiera italiana e può contare sul generoso pannello OLED da più di 12 pollici con refresh rate di 144 Hz; potete acquistarlo a 899 euro grazie al coupon ATUTTOXMAS10, con doppio omaggio: Huawei M-Pencil di terza generazione e Huawei Watch Fit 2. Occasione anche per Huawei MatePad 11.5S in versione Professional Edition da 8-256 GB con tastiera italiana inclusa: il tablet scende fino a 422 euro con doppio regalo (Huawei M-Pencil di terza generazione e una cover originale). Chi vuole un notebook tradizionale può invece contare su Huawei MateBook 14 (U5-125 H con 16-512 GB): combinando sconto e coupon potete scendere da 1099 euro fino a 764 euro.

Huawei non si è affatto scordata degli smartphone, e con la promozione natalizia propone un generoso sconto con omaggio anche per il suo Huawei Pura70 (versione 12-256 GB): si tratta del modello più “abbordabile” della gamma, dotato di display LTPO OLED da 6,6 pollici, SoC Kirin 9000S1 e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. Lo smartphone può contare su uno sconto di 300 euro (699 euro), ma potete scendere ulteriormente grazie al coupon; anche qui abbiamo un gradito omaggio: una cover originale dal valore di 39 euro.

Acquistando uno dei tanti prodotti in promozione potete dunque riceverne un altro in regalo, cosa che potrebbe fare al caso vostro soprattutto per i regali di Natale; con alcuni prodotti è invece previsto uno sconto con l’acquisto in bundle di un altro. Le offerte natalizie del Huawei Store sono disponibili fino al 26 dicembre 2024: per scoprirle tutte potete seguire il link qui in basso.

Informazione Pubblicitaria