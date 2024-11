Si sapeva da tempo che Google fosse intenzionato a cambiare la gestione della cronologia degli spostamenti. Dopo aver introdotto la sezione Timeline su Android, l’omonima scheda in Google Maps era destinata a scomparire del tutto. La decisione di Google è quella di consentire di salvare la cronologia delle posizioni sul dispositivo e non più nel cloud di Mountain View. Le ultime notizie non davano date certe sul momento in cui Google avrebbe iniziato ad attuare queste modifiche. Ma da qualche giorno più di un utente ha iniziato a ricevere un’email ufficiale da Google.

C’è un bug di Google di cui non fidarsi per esportare la cronologia delle posizioni

Nel contenuto delle email ricevute da alcuni utenti si parla del 19 novembre come data di entrata in vigore delle modifiche a Timeline. Altri utenti riferiscono che la data ultima sarà quella del 1 dicembre, ma in entrambi i casi Google ha dato una significativa accelerata all’applicazione di queste modifiche.

Cosa accadrà dopo quella data?

Google afferma che proverà a esportare i dati degli ultimi 90 giorni sul primo dispositivo con il quale verrà effettuato l’accesso dopo la data di scadenza. Di certo c’è che i dati precedenti verranno definitivamente eliminati. E da quel momento in poi la nuova cronologia verrà salvata in locale sul dispositivo.

In questi pochi giorni è possibile salvare la cronologia delle posizioni. Nel corpo dell’email di Google è presente un link che consente di scegliere come gestire i dati di Timeline. Ci sono due opzioni: la prima prevede di conservare i dati finché non si decide di eliminarli o di eliminarli automaticamente dopo un periodo temporale che è possibile selezionare nel relativo menu a tendina.

L’aspetto particolare è che, come denunciato da diversi utenti, anche coloro che hanno scelto la prima opzione hanno riscontrato la cancellazione dei dati di Timeline.

Il consiglio, quindi, è quello di utilizzare Google Takeout (lo strumento con il quale esportare una copia dei dati dei vari servizi di Big G) per esportare i dati della cronologia così da avere un backup cui fare affidamento. Per farlo è sufficiente accedere alla piattaforma con il proprio account, deselezionare tutte le voci a eccezione di Cronologia delle posizioni (cronologia). A questo punto premere su Passaggio successivo > Crea esportazione.

Parallelamente Google sta anche introducendo il nuovo pulsante per esportare i dati della cronologia dai singoli dispositivi. Il percorso è Impostazioni > Posizione > Servizi di localizzazione > Cronologia. In realtà questa opzione fa riferimento alla cronologia del singolo dispositivo e non a quella generale di Timeline. La funzione Timeline, con queste novità, diventerà unica per ogni dispositivo e non per ogni account.