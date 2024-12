Chi acquista un dispositivo targato Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza e funzionalità esclusive.

In questi giorni il produttore è impegnato nell’ottimizzazione di One UI 7.0, l’attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda che porta Android 15 sugli smartphone e sui tablet della gamma Galaxy.

One UI 7.0 Beta 2 potrebbe arrivare già domani

Ora che la prima versione beta di One UI 7.0 è già stata rilasciata per la serie Samsung Galaxy S24, sono in tanti a chiedersi quando il colosso coreano potrebbe avviare il roll out di quella successiva e nelle scorse ore interessanti dettagli al riguardo sono arrivati dal popolare leaker Tarun Vats, che su X ha condiviso una possibile data.

A dire del leaker, la seconda beta di One UI 7.0 per la serie Samsung Galaxy S24 potrebbe essere rilasciata già domani o, nella peggiore delle ipotesi, giovedì 12 dicembre e la nuova versione dovrebbe avere la build ZXL2/ZXL3.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare corretta, domani o giovedì potrebbe essere il giorno in cui One UI 7.0 Beta farà il suo esordio in nuovi mercati (come India e Polonia), che andranno così ad aggiungersi a quelli nei quali è stata rilasciata la prima beta (Corea del Sud, Germania e Stati Uniti).

In sostanza, il colosso coreano è un po’ in ritardo rispetto alle sue abitudini ma sta provando ad accelerare per recuperare terreno. Per la versione finale ci sarà poi da avere pazienza sino alle prime settimane del prossimo anno.