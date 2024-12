Nelle scorse ore il team di HONOR ha svelato la data di presentazione ufficiale della serie HONOR GT: l’appuntamento è fissato per lunedì 16 dicembre.

Al momento il lancio riguarda soltanto il mercato cinese e il produttore, al fine di stuzzicare la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori, ha anche pubblicato alcune immagini che ci mostrano il design della versione bianca del nuovo gioiellino tecnologico dell’azienda.

Il design e la data di lancio di HONOR GT

La variante bianca di HONOR GT si caratterizza per un design a due colori e presenta una fotocamera posteriore posizionata nell’angolo in alto a sinistra in un modulo di forma rettangolare con due sensori, un flash bicolore e un logo “GT” rosso nell’angolo in basso a destra.

Nel bordo inferiore del telefono trovano spazio un altoparlante, una porta USB Type-C, un microfono e lo slot per la SIM mentre la parte laterale destra è “pulita” e mette in risalto la scocca in materiale metallico.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, il nuovo smartphone di HONOR dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e dovrebbe poter contare su un display OLED piatto con risoluzione 1.5K e su una batteria capace di supportare la ricarica rapida a 100 W.

Si tratterebbe, in sostanza, di uno smartphone dedicato a chi è alla ricerca di un dispositivo che sia in grado di garantire prestazioni elevate (ciò anche in ambito gaming) ad un prezzo competitivo.

Non ci resta altro da fare che attendere la presentazione ufficiale per scoprire quale sarà la dotazione tecnica completa di HONOR GT e in quale fascia di prezzo lo smartphone si andrà a posizionare.

È probabile che HONOR GT arrivi anche in Europa ma difficilmente ciò avverrà prima del prossimo anno.