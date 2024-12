Siamo in pieno periodo regali, e i vari shop online ci vengono in aiuto attraverso diverse iniziative: quest’oggi vi parliamo in particolare di un nuovo coupon che consente di risparmiare ancora di più su prezzi già scontati. La nuova iniziativa riguarda tanti smartphone Android in offerta ed è davvero semplice da sfruttare: vediamo come fare.

Con il coupon SMARTDEC24 potete ottenere extra sconti sugli smartphone Android

Il nuovo coupon è disponibile dalle 9:00 di quest’oggi, 9 dicembre, e rimarrà accessibile su eBay fino alle 23:59 del 22 dicembre 2024. In realtà i coupon risultano due, uno sfruttabile sugli smartphone e uno su tante altre categorie di prodotti, ma il funzionamento è molto simile:

SMARTDEC24 : 5% di extra sconto sugli smartphone dei venditori aderenti; può essere utilizzato per un massimo di due volte per utente e per uno sconto massimo per utilizzo di 45 euro;

: 5% di extra sconto sugli smartphone dei venditori aderenti; può essere utilizzato per un massimo di due volte per utente e per uno sconto massimo per utilizzo di 45 euro; REGALI24: 10% di extra sconto su varie categorie (anche tech) dei venditori aderenti: può essere utilizzato per un massimo di due volte per utente e per uno sconto massimo per utilizzo di 45 euro.

In questo caso si soffermiamo sul primo, riguardante gli smartphone (e la telefonia fissa): certo, non stiamo parlando di un ribasso da far strappare i capelli, ma su certe cifre lo sconto diventa comunque interessante e permette di abbassare ulteriormente un prezzo magari già niente male. Vediamo giusto qualche esempio su come sfruttarlo (i prezzi sono già ribassati):

Per ottenere il 5% di extra sconto dovete digitare il coupon SMARTDEC24 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, dopo aver aggiunto uno o più prodotti compatibili al carrello, e proseguire con il pagamento attraverso PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o carta di debito.

Quelli qui sopra erano solo alcuni esempi su come sfruttare il nuovo coupon: se volete dare un’occhiata a tutte le offerte compatibili a disposizione su eBay potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a fare buoni affari.