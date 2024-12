Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno letteralmente conquistato il settore mobile e quello della tecnologia di consumo e le aziende che operano in questi campi, una volta preso atto di tale “rivoluzione”, non hanno potuto fare altro che adeguarsi e studiare proprie soluzioni per rimanere competitive.

Ovviamente questo discorso comprende anche Google, il cui motore di ricerca potrebbe essere protagonista di cambiamenti radicali nel corso del prossimo anno, almeno ciò è quanto ha rivelato Sundar Pichai nelle scorse ore.

Le novità del motore di ricerca di Google per il 2025

In occasione del DealBook Summit di The New York Times, il CEO di Google ha dichiarato che il motore di ricerca dell’azienda “cambierà profondamente” nel corso del 2025.

Pichai non ha nascosto il proprio entusiasmo per i progressi che sono stati compiuti dal motore di ricerca di Google, che a suo dire sarà “in grado di affrontare questioni più complesse che mai”, preannunciando novità e funzionalità sorprendenti già per l’inizio del prossimo anno.

Ed ancora, il CEO di Google si è detto consapevole del fatto che stiamo vivendo soltanto le prime fasi di quello che è un profondo cambiamento e che sono in arrivo tante innovazioni, aggiungendo che il colosso di Mountain View è costantemente impegnato per farsi trovare pronto con soluzioni che possano essere all’avanguardia.

Sundar Pichai non ha perso l’occasione, infine, per una frecciatina nei confronti di Microsoft, sostenendo che avrebbe piacere ad effettuare un confronto affiancato tra i modelli IA delle due aziende statunitensi e mettendo in evidenza che, a differenza di Google, Microsoft sta usando i modelli di qualcun altro (il riferimento alla partnership con OpenAI è piuttosto evidente).

In sostanza, qualora ce ne fosse bisogno, questa è l’ennesima conferma che nei prossimi anni sarà il settore dell’intelligenza artificiale quello nel quale i colossi della tecnologia si daranno battaglia.