Dopo il lancio ufficiale arriva il momento di analizzare e valutare le novità introdotte con Pixel Watch 3. Uno degli smartwatch più interessanti soprattutto per le funzionalità software esistenti e per le app esclusive e i servizi Google cui è possibile accedere. Tra le novità che stanno maggiormente colpendo l’attenzione degli utenti troviamo l’app Pixel Recorder, l’aggiornamento dell’app Google Home e quello dell’app Fotocamera.

Pixel Recorder su smartwatch è ottima come quella su smartphone

Una delle novità specifiche di Pixel Watch 3 è l’app Pixel Recorder. È un’applicazione presente anche sugli smartphone della serie Pixel che ora Google ha portato anche su Wear OS per Pixel Watch 3. L’applicazione, che si presenta con un’interfaccia utente semplice e intuitiva, si apre con il tasto di registrazione che campeggia nella schermata iniziale con il quale avviare la registrazione tramite il microfono integrato nel dispositivo. Una volta avviata la registrazione compare l time e i pulsanti per mettere in pausa o interrompere la registrazione

Dalla schermata iniziale scorrendo verso il basso ci sono tutte le registrazioni salvate per le quali è possibile avviare la riproduzione con il player che prevede i controlli per mettere in pausa, andare avanti di 10 secondi, tornare indietro di 5 secondi e regolare il volume.

Nella schermata di riproduzione c’è anche un tasto del menu tramite il quale regolare la velocità di riproduzione, visualizzare una trascrizione della registrazione o eliminarla. Cliccando su Visualizza trascrizione si viene rimandati allo smartphone in quanto Pixel Watch 3 non ha l’hardware adeguato per usufruire di queste funzionalità di intelligenza artificiale.

C’è anche un’opzione per il backup che sincronizza in automatico le registrazioni sull’account Google. Passando all’app sullo smartphone si visualizzano le trascrizioni ciascuna delle quali ha delle etichette automatiche e, grazie all’AI, si possono ottenere i riepiloghi di ciascuna registrazione. Nell’app per smartphone è anche possibile intervenire sulle singole registrazioni tagliando le parti non necessarie.

Non tutti coloro che hanno acquistato Pixel Watch 3 troveranno da subito tutte le funzionalità previste per Pixel Recorder. Google sta infatti rilasciando un aggiornamento (versione 1.0.20240807.660310591) che introduce tutte queste novità rispetto alla versione di base inizialmente prevista per il nuovo smartwatch.

Google Home permette ora un controllo maggiore dei dispositivi smart

Chi ha una smart home con i dispositivi intelligenti di Google apprezzerà sicuramente l’importante aggiornamento dell’app Google Home previsto per Pixel Watch 3. L’aggiornamento dell’app (v2.74.65.4) prevede, quando la si avvia per la prima volta, una guida introduttiva a tutte le novità. Non tutte di queste sono una vera e propria novità e per molte di queste dovrebbe essere previsto un ulteriore rilascio che distribuisca queste funzionalità anche per i Pixel Watch precedenti e gli altri smartwatch con Wear OS.

Dopo la schermata di benvenuto nell’app di Google Home c’è una nuova icona accanto al simbolo della casa che mostra lo stato attuale. Toccando sul nome della casa si può passare tra le modalità Casa e Fuori attivando le automazioni impostate per ciascuna modalità.

Con questo aggiornamento c’è stato un significativo miglioramento per il controllo dei dispositivi direttamente dallo smartwatch e non da telefono. Dall’app Google Home ora è possibile controllare le smart TV, i purificatori d’aria, i ventilatori intelligenti e tutti gli altri dispositivi smart. Il controllo è completo e non limitato alla sola accensione e spegnimento. Dal display dello smartwatch, infatti, è possibile controllare le modalità di visualizzazione, il volume, la riproduzione multimediale, la velocità delle ventole e le impostazioni specifiche in base al dispositivo smart collegato.

Come già anticipato c’è anche la possibilità di vedere sul display dello smartwatch chi suona al campanello. È una funzione disponibile per i possessori di Nest Doorbell con la possibilità anche di comunicare con chi è alla porta.

Per chi non ha Nest Doorbell può comunque accendere e spegnere le telecamere di sicurezza, ma in questi casi non è disponibile lo streaming live.

Per chi ha una smart TV come Chromecast con Google TV o Xiaomi Android TV, invece, la novità riguarda la possibilità di aggiungere un riquadro dedicato al controllo del dispositivo direttamente nella schermata iniziale. Tra le impostazioni disponibili c’è il controllo del volume, un telecomando con D-pad e i pulsanti di selezione e la schermata per controllare la riproduzione in corso.

L’app Fotocamera migliora la modalità Astro

Pixel Watch 3 prevede anche un aggiornamento dell’app Fotocamera. È stato semplificato il processo delle immagini astronomiche (astrofotografia). In passato, prima di questo aggiornamento, bisognava continuare a fissare lo schermo mentre il telefono scattava la foto richiedendo circa 4 minuti di tempo perlopiù in posizioni scomode.

Ora l’app della fotocamera di Pixel Watch 3 prevede un’anteprima per la modalità Astro in aggiunta alle opzioni già disponibili (Foto, Video, Vista notturna, Ritratto, Slow-mo, Timelapse e Sfocatura cinematografica).

Oltre al miglioramento della modalità Astro l’aggiornamento dell’app fotocamera introduce l’interruttore con il quale passare rapidamente dalla modalità foto a quella video.

Per ora Google non ha fatto sapere se questo aggiornamento sarà rilasciato anche sui modelli precedenti di Pixel Watch.