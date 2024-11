Torniamo ad occuparci di One UI 7 e, in particolare, delle nuove versioni delle applicazioni che porterà con sé, protagoniste di un’interessante anticipazione nelle scorse ore.

Grazie al leaker Gerwin van Giessen abbiamo avuto la possibilità di farci un’idea di come cambieranno le icone e l’interfaccia di alcune delle app del colosso coreano con One UI 7.

Tra queste app probabilmente la più interessante è Calendario, che con la nuova interfaccia utente personalizzata di Samsung apporta delle modifiche al suo look, come testimoniato dai seguenti screenshot (a sinistra la versione attuale e a destra quella nuova):

I cambiamenti dell’interfaccia utente nell’app Calendario sono un po’ più evidenti rispetto alle altre app, in particolare per quanto riguarda i widget della schermata iniziale e i nuovi sfondi per le sveglie e i promemoria a schermo intero.

Questa nuova versione dell’app può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

One UI 7 ha già il suo sito

Ed un’altra anticipazione su One UI 7 ci arriva direttamente da Samsung, che sul sito spagnolo ha pubblicato con largo anticipo (probabilmente per errore) una sezione dedicata alla nuova interfaccia (la trovate qui).

One UI 7 ti consente di fare quello che vuoi senza sforzo. E ora, con Galaxy AI, più che mai. Rivoluziona il modo in cui comunichi e libera la tua creatività per fare tutto. Sei tu al comando.

Grande risalto viene dato alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che troveranno ampio spazio anche nel comparto imaging.

Scatta foto dettagliate dove e quando vuoi grazie a ProVisual Engine e alle soluzioni di Intelligenza Artificiale della fotocamera Galaxy. Con Zoom AI basato sul deep learning, puoi acquisire immagini zoom nitide a qualsiasi distanza e livello di zoom.

Ovviamente non mancano le attenzioni per quanto riguarda la salute e il benessere:

Sarà interessante scoprire se questa sezione dedicata a One UI 7 rimarrà online fino al lancio dell’interfaccia (in programma ad inizio 2025) o se, al contrario, nelle prossime ore verrà “oscurata” dal produttore.