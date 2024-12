Nel giro di qualche giorno il team di sviluppatori di Samsung dovrebbe finalmente avviare l’attesissimo programma beta di One UI 7.0, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 15.

Rispetto a quanto è avvenuto negli ultimi anni, Samsung è in ritardo con la sua tabella di marcia relativa all’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo dell’OS di Google e dopo vari rinvii dovrebbe essere pronta a dare il via ai test pubblici, il tutto in vista di un rilascio della versione definitiva nei primi mesi del 2025.

Come dovrebbe procedere il programma di test di One UI 7

I primi modelli a ricevere One UI 7.0 Beta saranno quelli della serie Samsung Galaxy S24, seguiti nelle settimane successive dai telefoni delle precedenti generazioni.

Ma il programma beta non sarà disponibile a livello globale: nella prima fase, infatti, sarà aperto soltanto ai modelli commercializzati in Corea del Sud, Germania e Stati Uniti.

Nel giro di una o due settimane dovrebbe essere pronta la seconda beta di One UI 7.0 e il relativo programma dovrebbe iniziare a divenire accessibile anche per gli utenti di altri Paesi (Cina, India, Polonia e Regno Unito). Per tutti gli altri (inclusi gli utenti italiani), invece, probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al rilascio della versione stabile della nuova interfaccia personalizzata del colosso coreano.

Entro la fine del 2024 potrebbe essere dato accesso al programma beta anche ai possessori dei modelli della serie Samsung Galaxy S23 (sempre nei medesimi Paesi selezionati) mentre per gli altri se ne riparlerà ad inizio 2025.

La versione finale di One UI 7.0 dovrebbe essere pronta in tempo per la presentazione della serie Samsung Galaxy S25, sulla quale farà il suo esordio ufficiale. Subito dopo inizierà a sbarcare anche sugli altri smartphone di Samsung supportati.