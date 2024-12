Con oggi, 4 dicembre 2024, IT-Wallet raggiunge l’ultimo step ed è disponibile per tutti: il portafoglio digitale si allarga e consente a tutti gli utenti di caricare le versioni digitali dei documenti all’interno dell’applicazione IO. Come abbiamo visto, nel mese di ottobre ha terminato la sperimentazione e ha raggiunto i primi utenti, e nel corso delle settimane la disponibilità è stata ampliata fino a raggiungere oggi tutti gli italiani.

IT-Wallet è disponibile per tutti da oggi: come funziona

IT-Wallet è disponibile per tutti attraverso l’app IO, scaricabile gratuitamente da Google Play Store o da App Store: si tratta di uno strumento gratuito e non obbligatorio grazie al quale è possibile avere sempre a disposizione sullo smartphone Android o iOS alcuni dei propri documenti in versione digitale; si parte da patente di guida, tessera sanitaria (con conseguente codice fiscale) e carta europea della disabilità, ma in futuro arriverà tanto altro, come carta d’identità elettronica, tessera elettorale, fascicolo sanitario elettronico, attestati e così via.

I documenti accessibili tramite l’app IO attraverso l’apposita sezione Portafoglio hanno valore legale e possono essere esibiti per i controlli delle forze dell’ordine e per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, e in futuro potranno essere utilizzati anche online e all’estero tramite il sistema per l’identità digitale europea in via di sviluppo. Per l’attivazione è necessario autenticarsi tramite SPID o CIE, ma per il normale utilizzo è sufficiente il codice di accesso all’app o l’impronta digitale all’avvio di IO.

Dal menu Portafoglio dell’app IO basta individuare la sezione Documenti e seguire le indicazioni riportate sullo schermo, accettando l’informativa sulla privacy e verificando la propria identità con i già citati sistemi di autenticazione. La procedura di caricamento dei documenti è piuttosto rapida: serve giusto il tempo necessario affinché gli enti preposti identifichino l’utente, certifichino l’autenticità dei documenti e forniscano l’autorizzazione per utilizzarli in versione digitale.

I dati vengono forniti dagli stessi enti che rilasciano i documenti fisici e ne certificano l’autenticità (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Motorizzazione per la Patente di guida, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la Carta Europea della Disabilità e Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato per la Tessera Sanitaria).

Per avere accesso alla funzione del portafoglio digitale di IT-Wallet è necessario aggiornare l’app IO all’ultima versione e disporre di uno smartphone dotato di almeno Android 8.0 Marshmallow (o iOS 15): qui in basso è disponibile il badge diretto verso il Google Play Store. Una volta eseguito l’accesso all’applicazione, è sufficiente selezionare Portafoglio nella barra di navigazione inferiore e seguire le indicazioni a schermo.