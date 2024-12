Dopo aver annunciato HONOR 300 Ultra la compagnia asiatica ha presentato anche HONOR X9c Smart 5G, il suo nuovo modello di smartphone dalle specifiche piuttosto interessanti: scopriamole insieme nel dettaglio.

HONOR X9c Smart 5G: batteria capiente, chip MediaTek e non solo

Tra le caratteristiche di spicco di HONOR X9c Smart 5G troviamo senz’ombra di dubbio una capiente batteria da ben 5.800 mAh di capacità (sebbene minore della batteria da 6.600 mAh di HONOR X9c), che va ad alimentare il chip MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Il nuovo modello presenta inoltre il supporto alla ricarica rapida da 35 W di potenza. Sul lato anteriore troviamo un display da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080 pixel), con luminosità di picco di 850 nit e una frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Dal punto di vista software è presente l’interfaccia MagicOS 8.0, basata sul sistema operativo Android 14.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove il brand ha scelto un sensore posteriore principale da 108 megapixel (f/1.75) con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore ultra-wide 5 megapixel, accompagnati sul lato anteriore da un sensore unico da 16 megapixel. Confermata inoltre la resistenza all’acqua, polvere e graffi, con un peso pari a 193 grammi. Il nuovo HONOR X9c Smart 5G è disponibile nelle colorazioni Moonlight White e Ocean Cyan.

Al momento non è stato annunciato il listino prezzi ufficiale per HONOR X9c Smart 5G, disponibile nella sola versione con 8 GM di RAM (che possono salire a 16 GB con la tecnologia HONOR TAM Turbo) e 256 GB di memoria interna. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da parte di HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.