La serie HONOR 300 è imminente e oltre a HONOR 300 e HONOR 300 Pro era nell’aria anche un modello Ultra. Ora il design di HONOR 300 Ultra è stato svelato ufficialmente dalla società.

Le immagini ufficiali di HONOR 300 Ultra sono in linea con quelle recentemente condivise dal leaker Digital Chat Station e mostrano un’isola della fotocamera dalla forma irregolare che include un teleobiettivo a periscopio e un display OLED curvo che alloggia due fotocamere in alto in posizione centrale.

Il design di HONOR 300 Ultra è ufficialmente svelato

Nell’immagine promozionale di HONOR sono visibili le due varianti dalle tonalità bianco e nero con la dicitura “Portrait Master” in rosso stampata lungo il bordo destro del modulo della fotocamera posteriore.

HONOR 300 Ultra verrà lanciato con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione e con 16 GB di RAM e 1 TB di storage e sarà l’unico modello della gamma munito di uno scanner per impronte digitali a ultrasuoni che permetterà di sbloccare lo smartphone in maniera istantanea anche con le mani bagnate.

HONOR 300 Ultra sarà animato dal SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm come HONOR 300 Pro e sfoggerà un display OLED curvo 1,5 K, inoltre sarà dotato di comunicazione satellitare e offrirà una tripla fotocamera posteriore che include un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e ricarica rapida wireless. Il lancio della serie HONOR 300 e previsto per il 2 dicembre.