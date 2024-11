Gli smartphone sono basati sul sistema operativo Android o iOS, quindi il settore è in mano a Google e Apple. Negli ultimi anni Huawei ha creato il suo sistema mobile HarmonyOS per via dei divieti imposti dal governo USA, ma non è popolare quanto Android o iOS.

Carl Pei, CEO e fondatore di Nothing, ha dichiarato che il marchio sta valutando l’idea di creare un proprio sistema operativo mobile.

Carl Pei sta pensando di sviluppare “Nothing OS”

La scorsa settimana, il CEO di Nothing Carl Pei ha condiviso i dettagli di cosa potrebbe essere un vero Nothing OS.

Il numero uno dell’azienda ha descritto gli smartphone come strumenti essenziali per connettersi con le persone e accedere alle informazioni, criticando al contempo il predominio di Apple e Google nel settore.

Pei ha sottolineato che i progressi nell’intelligenza artificiale hanno reso molto più semplice la creazione di un sistema operativo mobile e che questa tecnologia potrebbe offrire un livello di personalizzazione mai visto sulle piattaforme attuali.

Pei ha affermato che c’è l’opportunità di avere un impatto sul lato software cambiando il modo in cui le persone usano i loro dispositivi, inoltre non nasconde il lato economico, in quanto il software tende a offrire margini più elevati e un ambiente più stabile rispetto all’hardware.

Carl Pei ha preferito non commentare quando gli è stato chiesto se Nothing prevede di raccogliere fondi per sviluppare il progetto, tuttavia ha sottolineato che l’attenzione primaria dovrebbe comunque essere rivolta alla soddisfazione delle esigenze dei consumatori.

Per competere in questo ambito Nothing dovrebbe convincere gli sviluppatori a creare app per il suo ipotetico Nothing OS, il che appare un’impresa alquanto ardua.