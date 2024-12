A distanza di qualche tempo dall’annuncio della nuova Consegna non urgente, opzione alternativa alla consegna “standard”, Amazon mette a disposizione un nuovo bonus per gli utenti che non hanno fretta e possono, quindi, attendere qualche giorno in più prima di ricevere il prodotto ordinato. Selezionando questa modalità di consegna, infatti, è possibile ottenere uno sconto sull’importo da pagare. Vediamo i dettagli in merito alla nuova promo di Amazon, a cui è possibile accedere con Amazon Prime.

Consegna non urgente: sconto extra per gli utenti Amazon

Il nuovo servizio di Amazon può garantire un piccolo sconto extra per gli utenti. Scegliendo la Consegna non urgente, infatti, è possibile ottenere l‘1% di sconto sul costo d’acquisto. Questo sconto è disponibile solo sui prodotti idonei (venduti da Amazon e spediti in Italia) ed è accessibile solo per gli utenti Amazon Prime, Prime Student oppure Amazon Business Prime (non è possibile ottenere lo sconto se si sta usufruendo del periodo di prova gratuita di Prime).

La consegna “non urgente” può richiedere diversi giorni in più. Amazon, infatti, darà priorità alla consegna di altri prodotti. In linea di massima, gli utenti Amazon che scelgono una consegna non urgente, ottenendo lo sconto dell’1% al carrello, dovranno attendere tra i 4 e i 14 giorni lavorativi per ricevere il prodotto. Nell’esempio che vi mostriamo nell’immagine qui di sotto, infatti, si nota come la consegna avvenga una settimana dopo (il 12 invece del 5 dicembre) a fronte di uno sconto di 45 centesimi sul prezzo finale.

La promozione in questione è utile per ottenere uno sconto extra anche in questo periodo di Black Friday, che termina il 2 dicembre, e per il periodo di shopping pre-natalizio.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.