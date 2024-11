Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta alla fine di ottobre, l’attesa per Xiaomi 15 cresce. Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, infatti, sono i due smartphone che per primi integrano il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. I due nuovi flagship di Xiaomi sono disponibili solamente in Cina e hanno già ricevuto il primo aggiornamento, ma presto, anche prima del previsto, potrebbero arrivare anche nel resto del mondo. Non ci sono informazioni certe, ma il rilascio a livello globale potrebbe essere imminente.

Quanto bisognerà aspettare per acquistare Xiaomi 15

La Federal Communications Commission (FCC), l’agenzia indipendente degli Stati Uniti che ha, tra gli altri compiti, quello di garantire che i dispositivi circolanti negli USA abbiano superato i test e soddisfino gli standard previsti, ha aggiornato il suo database inserendo anche Xiaomi 15.

Nell’archivio della FCC, Xiaomi 15 compare con il numero di modello 24129PN74G e l’ID FCC 24FZZPN74G. Le specifiche sulla connettività di Xiaomi 15 (che sono quelle di interesse della Federal Communications Commission) indicano come questo device supporti le reti GSM/WCDMA/LTE/5G NR ed è compatibile con diverse bande Wi-Fi: 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Inoltre Xiaomi 15 supporta anche Bluetooth BR/RDR/LE, GNSS, NFC e WPT (Wireless Power Transfer).

Nell’elenco della FCC ci sono due versioni di Xiaomi 15, una da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e l’altra da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Si può notare anche come la versione hardware sia indicata con il codice 135200003, mentre il software è Xiaomi HyperOS 2.0. Nella tabella sono indicati anche i codici IMEI identificativi dei dispositivi sottoposti ai test di conduzione e radiazione.

Le specifiche di Xiaomi 15 non dovrebbero essere troppo lontane da quelle della versione distribuita in Cina. Si tratta di uno smartphone da 6,36″ con display LTPO AMOLED, risoluzione 1.5K, refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 3200 nit. Il processore, come detto, è lo Snapdragon 8 Elite (3 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 830, mentre la memoria RAM è da 12 GB o 16 GB (LPDDR5X), mentre lo spazio di archiviazione può essere da 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0). Il comparto fotografico prevede un sensore anteriore da 32 MP e una tripla fotocamera posteriore da 50 MP (principale + ultra-grandangolare + teleobiettivo 2,6x) con lenti Leica Summilux. La batteria è da 5400 mAh con supporto alla ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è HyperOS 2.0 basato su Android 15. Per tutti i dettagli ecco la scheda tecnica completa.

Quando arriverà, quindi, Xiaomi 15? L’inserimento nell’archivio della FCC lascia pensare che possa arrivare prima di quanto precedentemente immaginato, ovvero marzo del prossimo anno. L’idea che bisognerà attendere ancora qualche mese è legata anche alla storia dei flagship di Xiaomi. Lo scorso anno, infatti, Xiaomi 14 è stato lanciato a livello globale a marzo. Informazioni ufficiali non ce ne sono ma è presumibile che comunque Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro vengano rilasciati contemporaneamente.