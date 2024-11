In Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni relative a One UI 7.0, l’attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung che porterà sui dispositivi del colosso coreano Android 15 ed altre nuove funzionalità.

Nelle scorse ore l’ennesimo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa il colosso coreano ha in serbo per i suoi utenti è arrivato dal leaker Gerwin van Giessen, che ha pubblicato su X una serie di screenshot che ci permettono di osservare le icone di alcune applicazioni e altri elementi della loro interfaccia.

Ecco le nuove immagini dell’interfaccia Samsung One UI 7

Iniziamo dall’app calendario di One UI 7, che potrà contare su nuovi widget (con la possibilità di stabilire sfondo e forma), su una nuova icona e su nuovi colori quando suona un allarme.

Questa, invece, è l’interfaccia dell’app calcolatrice, che a dire del leaker al momento presenta dei problemi di installazione:

Ed ancora, questa è la nuova icona dell’app per i promemoria, che il leaker ha anche pubblicato su APK Mirror, così da consentire a chi lo volesse di provarla (trovate la pagina dedicata seguendo questo link):

Per quanto riguarda la nuova app registratore vocale, infine, questi sono gli screenshot che ci mostrano icona e interfaccia:

Anche questa applicazione è stata caricata dal leaker su APK Mirror per coloro che volessero provarla (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Ricordiamo che nel giro di un paio di settimane in alcuni Paesi dovrebbe essere avviato il programma beta per i modelli della serie Samsung Galaxy S24 mentre per il rilascio della versione finale di One UI 7 ci sarà da avere pazienza sino all’inizio del prossimo anno, quando la nuova interfaccia sarà presentata ufficialmente insieme alla serie Samsung Galaxy S25.