Nuova apparizione in Rete per Samsung Galaxy S25 Ultra, che sembra avere tutte le carte in regola per divenire uno degli smartphone più desiderati del 2025.

E così, dopo il breve video di ieri, adesso è il momento di una serie di foto dal vivo, che ci confermano quanto già emerso su quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone di punta del colosso coreano, caratterizzato da qualche modifica rispetto al modello di precedente generazione senza, tuttavia, una vera e propria rivoluzione.

Samsung Galaxy S25 Ultra si mostra dal vivo

Le foto in questione ci permettono di osservare anche la parte bassa, nella quale trovano spazio la porta USB Type-C, lo slot per S Pen (che si trova sul lato sinistro, a differenza delle indiscrezioni che lo volevano sull’altro), l’altoparlante e lo slot per la SIM.

Nella seconda foto è possibile vedere l’animazione relativa alla ricarica mentre nella terza uno scorcio di One UI 7.0, l’attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano.

Ed a proposito di One UI 7.0, ecco anche qualche screenshot che ci permette di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il suo design su Samsung Galaxy S25 Ultra:

Così come già rilevato per il design dello smartphone, anche per la nuova versione dell’interfaccia il team di sviluppatori di Samsung ha deciso di puntare su una piccola evoluzione, migliorando alcuni aspetti e rendendo nel complesso il look di One UI più moderno e accattivante.

Samsung ha già confermato che One UI 7 non verrà rilasciata in una versione stabile fino al lancio della serie Samsung Galaxy S25, che dovrebbe essere in programma per l’inizio del 2025.

A breve, tuttavia, dovrebbe essere avviato il programma di test pubblico della nuova interfaccia personalizzata del colosso coreano e nel corso delle prossime settimane, pertanto, ne dovremmo sapere decisamente di più sulle novità che porterà con sé.