Buone notizie per tutti gli utenti che attendono con pazienza il rilascio della prima versione Beta della futura interfaccia proprietaria di Samsung, la One UI 7.0 infatti si sta facendo desiderare e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe volerci ancora un po’ prima che Samsung rilasci una versione Beta per gli utenti.

Nel corso del tempo abbiamo avuto modo di reperire alcune informazioni sulla futura interfaccia grazie a tutta una serie di indiscrezioni condivise in rete, abbiamo visto per esempio come Samsung abbia pensato ad una nuova icona della galleria per accontentare gli utenti, come la One UI 7.0 si sia mostrata in un video, come la nuova interfaccia porterà sui tablet della serie Galaxy Tab S9 il supporto per il tasto Galaxy AI, ma abbiamo anche visto le animazioni apparentemente fluide, l’introduzione di tutta una serie di nuove funzioni e miglioramenti, o ancora come la prossima One UI offrirà più funzionalità di sicurezza per il blocco automatico.

Per quanto non ci siano nuove notizie ufficiali circa il rilascio della One UI 7.0 Beta, oggi vediamo insieme una conferma che farà felici diversi utenti visto che un nuovo video condiviso in rete ci mostra, ancora una vola, l’estrema fluidità delle animazioni della futura interfaccia proprietaria di Samsung.

Animazioni molto fluide per la One UI 7.0

Ebbene, sembra che i tempi in cui le animazioni delle varie versioni della One UI non riscuotessero il gradimento degli utenti possano essere lontani, in diverse occasioni in passato il colosso coreano ha commercializzato dispositivi di tutto rispetto, che però presentavano animazioni pastose e rallentate; per quanto solo una ristretta cerchia di utenti consapevoli noti queste cose, una maggiore fluidità delle animazioni di un’interfaccia va a vantaggio di tutti, non costringendo all’utilizzo di launcher di terze parti o a modifiche alle impostazioni sviluppatore coloro che non sopportano che il proprio smartphone subisca rallentamenti.

Un video condiviso sul popolare social network X (ex Twitter) ci mostra ancora una volta come Samsung sembri lavorare decisamente bene dal punto di vista delle animazioni nello sviluppo della One UI 7.0. Il video che potete vedere qui sotto ci mostra come la futura interfaccia non sembri subire alcun rallentamento durante l’esecuzione, l’apertura e la chiusura di diverse applicazioni infatti avviene senza impuntamenti, restituendo all’utente un effetto visivo decisamente gradevole.

Il video però non ci mostra solamente la fluidità delle animazioni, ma ci fornisce una sorta di conferma di quanto visto recentemente per quel che concerne il pannello delle impostazioni rapide della futura One UI 7.0: come potete notare, l’aspetto generale è quello già trapelato nei giorni scorsi, Samsung sembra infatti aver optato per qualcosa di simile a quanto presente sugli smartphone Apple.

Nella parte superiore si trovano due bolle contrassegnate per modificare rapidamente le impostazioni Wi-Fi e Bluetooth, sotto troviamo una serie di altre opzioni tra cui la modalità aereo, la posizione, la torcia e altro, racchiuse in un rettangolo dagli angoli arrotondati; nella parte inferiore invece sono presenti gli slider per volume e luminosità. L’intero pannello delle impostazioni rapide dovrebbe essere completamente personalizzabile dall’utente.