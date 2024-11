Siamo ormai entrati nel vivo delle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon, e gli sconti sono veramente tantissimi, dato che spaziano tra la tecnologia e praticamente tutte le altre categorie di prodotti. Se non siete ancora riusciti a scovare qualcosa che vi abbia convinto del tutto, siete capitati nel posto giusto: diamo insieme un’occhiata alle offerte top del momento da non perdere su Amazon, tra smartphone, smartwatch, cuffie, accessori e non solo.

Le offerte del momento dal non perdere col Black Friday Amazon

Le offerte del Black Friday Amazon hanno preso il via da qualche giorno e si concluderanno il 2 dicembre 2024 in occasione del Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia. Le offerte dell’iniziativa promozionale sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, smartphone Android compresi, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte del momento di questa Settimana del Black Friday Amazon, che spaziano tra diverse categorie di prodotti. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, come forse saprete, durante il Black Friday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Le proposte del sito sono tante e coinvolgono diversi marchi, ma abbiamo selezionato per voi quelle che a nostro modo di vedere sono le offerte top del momento. Lato smartphone Android abbiamo in particolare tre modelli da segnalarvi, tutti di fascia alta: Samsung Galaxy S24 Ultra (in particolare in versione 512 GB), Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 8 Pro.

Tutti e tre gli smartphone non hanno bisogno di grosse presentazioni: Galaxy S24 Ultra è il modello di punta della casa di Seoul e mette a disposizione ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna UFS 4.0, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, connettività di ultima generazione e batteria da 5000 mAh.

Samsung Galaxy S24 Ultra è in offerta nella versione da 512 GB: il listino recita 1619 euro, ma su Amazon potete portarvela a casa nella colorazione Titanium Gray a 999 euro (con caricabatterie incluso).

Se preferite gli smartphone di casa Google, allo stesso prezzo potete acquistare Google Pixel 9 Pro XL, il più recente modello di Mountain View. Lo smartphone offre display OLED LTPO da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Tensor G4, 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (nella versione in promozione), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 5060 mAh. Come il modello Samsung, promette almeno sette aggiornamenti di Android. Viene proposto a 999 euro (256 GB) invece che a 1299 euro.

Se volete spendere meno c’è sempre il flagship dello scorso anno a un ottimo prezzo: Google Pixel 8 Pro è disponibile a 597 euro nella versione da 128 GB e in tutte e tre le colorazioni; offre schermo LTPO OLED da 6,7 pollici, Tensor G3, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 5050 mAh.

Lato tablet possiamo invece segnalarvi HONOR Pad X8a, un modello Wi-Fi da 11 pollici con 4-128 GB di memorie, schermo a 90 Hz e batteria da 8300 mAh a poco più di 100 euro: grazie al coupon da 40 euro disponibile in pagina, potete acquistarlo a 139,90 euro. Cercate qualcosa di diverso, magari lato wearable? Tra le offerte top vi segnaliamo Amazfit Balance (qui la nostra recensione), uno degli smartwatch dal migliore rapporto qualità-prezzo e completezza, e le cuffie OPPO Enco Buds2: i listini recitano 209,90 euro e 49,99 euro (rispettivamente), ma con il Black Friday Amazon potete portarveli a casa a 169 euro e a 17 euro.

Ancora non siete soddisfatti? Niente paura, perché tra le migliori offerte del momento di questa Settimana del Black Friday c’è tanto altro. Ecco alcune delle altre proposte top di queste ore del sito:

Queste erano dunque le offerte più interessanti del momento attive con il Black Friday di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso delle ore, oppure andare esaurite nel giro di pochi minuti.

