Stanno prendendo sempre più forma alcune novità relative al noto widget della Ricerca Google. Nelle scorse settimane abbiamo infatti anticipato la possibile aggiunta delle scorciatoie e del tema personalizzato e ora queste novità sono presenti nella versione 15.47.26 beta dell’app Google.

Tutte le novità del possibile restyling del widget della Ricerca Google

Nell’ultima versione stabile del widget della Ricerca Google è possibile scegliere tra quattro temi cromatici: Sistema, Chiaro, Scuro e Dispositivo. Dopo aver scelto il tema è possibile tramite l’apposita barra, rendere lo sfondo più o meno visibile intervenendo sulla trasparenza. Come si può vedere dal video e dalle immagini sottostanti, il team di sviluppo di Google sta lavorando a una modifica sostanziale delle opzioni di personalizzazione del widget.

Nell’ultima versione beta dell’app Google è infatti possibile attivare una nuova interfaccia che consente di regolare la tonalità e la saturazione donando al widget un aspetto completamente personalizzato. Questo design richiama quello che abbiamo visto parlando dell’app drawer in Circle to Search. Dallo stesso menu che consente di personalizzare l’estetica del widget è possibile anche impostare una scorciatoia. Le opzioni disponibili sono Traduci (testo), Ricerca canzone, Meteo, Traduci (fotocamera), Sport, Dizionario, Homework e Finanza, aumentando quelle individuate in precedenza.

C’è poi un’altra innovazione legata all’introduzione di un pulsante di condivisione nella pagina dei risultati di ricerca. Come si può vedere dall’immagine qui sotto è presente un’icona con il simbolo della condivisione subito accanto all’immagine del profilo. Premendo il tasto, è possibile condividere l’URL della query di ricerca.

Come molte altre novità individuate analizzando il codice sorgente di un’applicazione o la sua versione beta non vi è certezza che tale aggiornamento verrà poi ufficialmente rilasciato. In questo caso però c’è uno sviluppo rispetto a quanto emerso in precedenza, il che fa pensare che il lavoro in questo senso sia in una fase avanzata e potrebbe presto essere rilasciato nella versione stabile dell’app.